Australia | mangia geco vivo e muore dopo 10 giorni | David aveva 34 anni

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il 34enneDowell, padre di due figli, ha cessato di vivereaverto un. Lo strambo gesto è stato compiuto nel corso di un party tra amici a Brisbane, in: un caso inusuale che è accaduto lo scorso dicembre ma è balzato solo ora gli onori delle cronache grazie alla testimonianza della sorella di, che ha voluto sottolineare l'incuria dei medici durante un'intervista al Brisbane Times. Sono passati ormai mesi dal decesso di Dowel, ma ancora i suoi familiari e i suoi amici stanno cercando di capire la ragione della morte del 34enne, così audace e al tempo stesso incosciente da ingurgitare un. Per i parenti i medici hanno sbagliato la diagnosi In base a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano,Dowell ha iniziato ad accusare malori pocoaver ingoiato il piccolo. La figlia Allira si è allarmata ed ha immediatamente chiamato il ...

lasyrenetta : RT @bompresso01: #Australia mangia un #geco vivo X scommessa, e muore X #salmonellosi - bompresso01 : #Australia mangia un #geco vivo X scommessa, e muore X #salmonellosi - notizieit : Sfida gli amici e mangia una lucertola, morto per salmonellosi -