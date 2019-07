Atalanta | Percassi a sorpresa sul mercato | “Per me è finito | abbiamo un attacco

Atalanta - pazza idea del presidente Percassi : spunta il nome di Buffon per la porta nerazzurra : Il club nerazzurro sta pensando a Buffon per la prossima stagione, l’obiettivo è affidarsi ad un portiere esperto per affrontare la Champions League L’Atalanta si è messa in testa di riportare in Italia Gigi Buffon, svincolatosi al termine della scorsa stagione dal Paris Saint-Germain. Il club nerazzurro, impegnato per la prima volta in Champions League, vorrebbe affidare la porta ad un portiere esperto e navigato come ...

Calciomercato Atalanta - pazza idea Guarin : Percassi valuta il rilancio del colombiano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha dimostrato già in queste settimane di voler rinforzare una rosa già competitiva in campionato per fare bene anche in Champions League. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, ...

Calciomercato Atalanta : Percassi blinda un gioiello : Calciomercato Atalanta: Il presidente Percassi blinda Ilicic e svela altre mosse di mercatoCalciomercato / Atalanta / Percassi / ILICIC – La sua Atalanta è in UEFA Champions League, ma il presidente Percassi è già pronto per la prossima stagione.Il presidente della Dea, intervenuto alla consegna dei premi per “Eccellenza del Lavoro“, di Confindustria di Bergamo, ha rilasciato alcune parole sul futuro della propria ...

Atalanta - Percassi : “Champions? Una meravigliosa follia. Ora mi toccherà accontentare Gasperini” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. Il numero uno della Dea si racconta tra il sogno Champions e il futuro. Una qualificazione storica, celebrata con il solito annuale pellegrinaggio: “La Champions League ci farà un bene che solo il Cielo lo sa… Io e mio figlio Luca andiamo tutti gli anni a Medjugorje, stiamo un paio di giorni: una volta abbiamo ...

Atalanta - la promessa di Antonio Percassi fa sognare i tifosi : un mercato stellare? : «Chiaramente e senza esitazioni il nostro pensiero adesso è allestire una squadra competitiva, una rosa all' altezza del compito in campionato e in Champions». Lo ha detto il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in merito al prossimo mercato durante la "camminata nerazzurra". «Lazzari e il po

Atalanta - Percassi fa sognare i tifosi : “Allestiremo una rosa all’altezza della Champions!” : Quest’anno la grande impresa: la storica qualificazione in Champions League. L’Atalanta ha stupito l’Italia intera e non solo, andando a conquistarsi meritatamente un traguardo difficilissimo ma arrivato dopo un campionato fantastico, in cui per lunghi tratti la compagine bergamasca è risultata la migliore in Serie A. Adesso gli orobici si godono il momento, iniziando già a pensare alla prossima stagione. Il Presidente ...

Atalanta - Percassi annuncia : “Avanti con Gasperini” : L’Atalanta e Gian Piero Gasperini avanti insieme. Dopo le anticipazioni di CalcioWeb nella serata di ieri a darne conferma è il presidente della Dea, Antonio Percassi sul sito ufficiale del club: “Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue”. Percassi aggiunge: “Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di ...

Atalanta - Antonio Percassi : “Gasperini? Domani saprete tutto” : “Ci vediamo Domani mattina per un caffè”. Antonio Percassi, rispondendo alla domanda sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, rimanda ogni annuncio dopo essersi comunque già incontrato oggi col tecnico, che come annunciato dall’interessato si sta sedendo al tavolo di confronto con la società: “Domani a colazione si saprà tutto, ma sono ottimista e fiducioso”, ha aggiunto il ...

Panchina Atalanta - oggi l’incontro Percassi-Gasperini : si valutano due nomi “forti” tra i successori in caso di separazione : Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo aver raggiunto lo storico traguardo della Champions League, l’allenatore di Grugliasco sembrerebbe non resistere alle tentazioni della Roma, che gli propone un contratto triennale e le ...

Atalanta - è arrivato il giorno della verità : faccia a faccia Gasperini-Percassi : Gian Piero Gasperini ed il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, si incontreranno oggi per delineare il futuro Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo la conquista di un posto nell’Europa che conta, l’allenatore di ...

Atalanta - Percassi : “E’ un risultato strabiliante. Gasperini? Scontato che rimanga” : “Il primo abbraccio l’ho dato a Gasperini, era ovvio. Convincerlo ad allenare l’Atalanta anche il prossimo anno? E’ Scontato che rimanga qui“. Queste le dichiarazioni di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, nel post partita di Atalanta-Sassuolo. Grande felicità da parte del patron della Dea che per la prima volta nella storia conquista l’accesso alla Champions League: “E’ un ...

Atalanta - Percassi : "Gasperini a vita - non venderemo i nostri talenti" : Le voci di mercato attorno a Gasperini non spaventano l'Atalanta. "Siamo fortunati che sia il nostro tecnico - ha spiegato Antonio Percassi -. Gasperini a vita all'Atalanta, per sempre". "L'ho già ...