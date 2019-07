Arbitri Serie A | promossi e dismessi per la prossima stagione | Nicchi annuncia novità in

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Anche per glidiA inizierà ad agosto una nuova. Come ogni anno ci sono direttori di garaper sopraggiunti limiti d’età. Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i duedalla Can B alla Can A per la2019/2020.invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Per quanto riguarda gli assistenti,in Can A Baccini di Conegliano, Bresmes di Bergamo, Colarossi di Roma 2, Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme;Tasso di La Spezia per motivate valutazioni tecniche, Di Liberatore di Teramo, Marrazzo di Frosinone, Posado di Bari, Tonolini di Milano e Vuoto di Livorno per limiti di età.anche in sala VAR cometo da Marcello, presidente AIA. A Coverciano dovrebbe nascere una sala unica per il VAR come spiega: “Spero che il ...

zazzatweet : Caro Nicchi, sono favorevole all'introduzione degli arbitri stranieri in Serie A. Comincerei dalla brasiliana Ferna… - CalcioWeb : #Arbitri #SerieA, promossi e dismessi: novità #VAR commenti post-partita. E #Nicchi lancia una provocazione ?? - SerieANewsUN : ?? Banti e Mazzoleni salutano la Serie A. Arrivano Giua e Piccinini ?? Presentati gli arbitri promossi dalla Can B… -