App TikTok sotto indagine nel Regno Unito per violazione della legge sulla protezione dei

(Di mercoledì 3 luglio 2019)è un’app famosissima fra adolescenti e preadolescenti, per la condivisione di brevi video musicali amatoriali. Nelle ultime ore è stato ufficialmente confermato che l’azienda produttrice, il colosso cinese ByteDance, ènelper possibiledei dati, in merito alla gestioneprivacy esicurezza dei minorenni. Dipendenza da internet e social, nasce il primo servizio di disintossicazione in Italia. Ecco tutte le malattie e i rimedi Non è la prima volta che l’app si trova nell’occhio del ciclone, perché come ricorda il prestigioso quotidiano The Guardian, la Federal Trade Commission statunitense ha condannato ByteDance a una multa di 5,7 milioni di dollari perprivacy dei minorenni. In ...

