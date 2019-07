Ape social 2019 | invio domande entro il 15 luglio | finestra | modalità | requisiti

Posizioni Aperte per educatori - psicologi - assistenti sociali e Oss : cv a luglio : Il comune di Ascoli Piceno, la Lumaca Soc. Coop. Sociale, il gruppo Sopranciodue e l'agenzia per il lavoro Temporary assumono nuovi profili professionali in funzione di educatore, psicologo, assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da assegnare presso varie sedi lavorative dislocate in alcune province e regioni d'Italia. Bando di concorso a luglio Il comune di Ascoli Piceno ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il ...

Gué Pequeno commenta la promozione del Machete MixtApe 4 : 'Trovate social per fare hype' : Ieri 24 giugno è stato annunciato ufficialmente il quarto capitolo del Machete Mixtape, noto anche con la sigla 'MM4', il disco sarà disponibile a partire dal prossimo cinque luglio sulle piattaforme di streaming, oltre che sui digital stories ed ovviamente in formato fisco. L'annuncio ufficiale è stato preceduto da una serie di indizi lasciati sui social, in primis da Salmo, ma anche da tutti gli altri membri del Machete Crew. La promozione del ...

Pink vibes - Federica Pellegrini spiazza tutti sui social : colore di cApelli shocking per la Divina [FOTO] : La nuotatrice italiana ha deciso di cambiare look, mostrando ai propri followers il nuovo colore scelto per i propri capelli Federica Pellegrini ha deciso di cambiare colore di capelli, postando sui social una foto che mostra la sua nuova acconciatura. Un fucsia molto accesso ha preso il posto del biondo, spaccando a metà i propri followers tra favorevoli e contrari. Un look davvero inedito per la nuotatrice italiana, apprezzato e non poco ...