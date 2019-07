Android Q beta 5 sistemerà uno degli aspetti più frustranti delle nuove gesture

Magisk ora funziona anche su Pixel 3 XL con Android Q Beta 4 : John Wu ha eseguito con successo il root della partizione logica su Android Q: il pieno supporto di Magisk alla nuova versione del robottino verde è quindi ancora una volta garantito. L'articolo Magisk ora funziona anche su Pixel 3 XL con Android Q Beta 4 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Android Q su POCOPHONE F1 e Android 9 Pie su Xiaomi Mi 6 e Redmi 6/6A : Con un post su Mi Community sono partite le iscrizioni al programma di test Mi Pilot MIUI per Xiaomi Mi 6, POCOPHONE F1, Redmi 6 e Redmi 6A.

Iniziano i beta test di Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Il team di Xiaomi ha annunciato di avere dato il via ai test interni della versione beta dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A

OnePlus 7 Pro 5G - ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch - Android 9 Pie beta e nuove patch : OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità.

Anche OPPO Reno assaggia Android Q in versione beta : Buone notizie per gli utenti che hanno acquistato OPPO Reno: come promesso, è finalmente arrivato il supporto alla versione Developer Preview di Android Q

Ondata di novità per OnePlus 6 e 6T : nuove Open Beta e Developer Preview 2 di Android Q : L'azienda di Shenzhen ha avviato simultaneamente il rilascio di nuove OxygenOS Open Beta e della Developer Preview 2 di Android Q

Avviato il secondo rollout di Android Q beta 4 con degli OTA integrativi per chi lo aveva già : Il debutto di Android Q beta 4 non è stato privo di difficoltà: parte di coloro ad averlo installato si è imbattuta in un grosso problema di bootloop

OneCast - l'app per lo streaming dei giochi su Xbox One - disponibile in beta per Android : OneCast, l'app che permette lo streaming dei videogiochi di Xbox One su dispositivi mobili, disponibile in beta per Android: ecco come scaricarla.

Abbiamo aggiornato Pixel 3 XL alla beta 4 di Android 10 : eccola in video : Android 10 Q si sta preparando al lancio e l'esperienza d'uso con la beta 4 è già di ottimo livello

Android Q Beta 4 è qui per i tutti Pixel - anche 3a : ecco novità e download : Google ha rilasciato la quarta Beta di Android Q, per tutti gli smartphone della gamma Pixel. Le API sono ora in versione definitiva e il SDK è ufficiale.

Huawei riammessa alla SD Association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l'exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l'esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...

Huawei Mate 20 Pro ritorna nel programma beta di Android Q : Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q

Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa : Redmi K20 e K20 Pro dovrebbero arrivare in Europa come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, intanto K20 Pro è entranto nell'Android Q Beta Program.

Lo smartphone si riavvia da solo? Colpa di Android Q beta 3 : Sembra che Google stia testando assiduamente la funzione "mainline update", dal momento che alcuni utenti della beta 3 di Android Q riferiscono che i loro dispositivi sono stati riavviati senza preavviso per "testare un aggiornamento". Questi utenti spiegano che i loro smartphone si riavviano nel mezzo delle sessioni di navigazione e solo al successivo riavvio ricevono la notifica "Il tuo dispositivo è stato riavviato per testare un ...