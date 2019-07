ANBI | “Aumentare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici consentirà 50 000

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Il paradosso di un Paese oggetto sia di rischio idrogeologico che di rischio siccità costa all’Italia, in media, 2,5 miliardi di euro all’anno; nel 2017, la sola siccità causò danni diretti ed indiretti per circa 5 miliardi di euro. Occorre, pertanto, agire al fine di contrastare gli effetti dei, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa fondamentale per il nostro Paese.” Ad affermarlo è il Presidente di, Francesco Vincenzi, in apertura dell’annuale Assemblea Nazionale dei Consorzi di bonifica, in corso di svolgimento a Roma. L’Italia ha finalmente iniziato a muoversi con scelte concrete, finanziando 75 interventi (Piano Sviluppo Rurale Nazionale, Fondo Sviluppo e Coesione, Piano Straordinario Invasi), per un importo complessivo di 641,765 milioni di euro, che daranno vita a ...

