Ambiente | raccolte 24mila tonnellate di rifiuti elettronici | Ecolight lancia la sfida per

Ambiente - ISPRA : in 10 mesi raccolte 14 tonnellate di rifiuti in Adriatico : Si rafforza la collaborazione di ISPRA con la marineria di Chioggia: dai risultati del progetto ML-REPAIR (REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine Litter Management in the Adriatic Sea (http://www.ml-repair.eu/en) di cui ISPRA è partner, in 10 mesi (da luglio 2018 ad aprile 2019) 6 barche della marineria di Chioggia hanno raccolto 14206 kg (14 tonnellate) di rifiuti in Alto Adriatico con l’iniziativa Fishing for Litter (FFL). ...