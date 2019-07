Allarme tetano in Europa | l’Italia ha il primato di casi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’ultimo caso è quello di una bambina di 10 anni a Verona, colpita dale ancora in gravi condizioni, perché non vaccinata. Ma il, che si riteneva ‘sconfitto’, fa paura anche in: il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rilasciato il report 2017. Ebbene, l’Italia tra il 2013 e il 2017 ha registrato il 44,3 % (231) di tutti idi(522) tra i 26 stati membri dell’Ue/See. Il 78% dei contagiati aveva più di 65 anni. E quanto aisegnalati, l’Italia è in testa anche nel 2017 con il 40% del totale, che diventa il 63% tra quelli confermati. Il report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ribadisce che “a causa della sua pericolosità, ilrappresenta un rischio per le persone non vaccinate o immunizzate in modo insufficiente“. Il documento ...

