AGI | LE NOTIZIE DEL GIORNO ore 15 | 30

The Affair - il trailer della quinta e ultima stAGIone – Notizie serie tv : The Affair, il trailer della quinta e ultima stagione in onda dal 25 agosto su Showtime – Notizie serie tvShowtime ha rilasciato il primo full trailer della quinta e ultima stagione di The Affair che debutterà in USA il 25 agosto prossimo. Dal trailer scopriamo che si sta realizzando un film dal libro di Noah e la sua ex Helen si innamorerà dell’attore (Cales Band) che interpreterà Noah nel film.Nel trailer vediamo anche Anna Paquin ...

Scuola - diplomati mAGIstrale e laureati SFP ultime notizie : possibile nuovo concorso in arrivo : Il governo Conte starebbe lavorando ad un concorso riservato ai laureati SFP (Scienze della formazione primaria) e ai diplomati magistrali che non hanno potuto partecipare al concorso precedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al nuovo concorso, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 ...

Suits - il teaser dell’ultima stAGIone e il ritorno di Mike – Notizie Serie Tv : Suits, il teaser dell’ultima stagione mostra il ritorno di Patrick J. Adams nei panni di Mike Ross. Notizie Serie tvUSA Network ha rilasciato il primo teaser trailer della nona e ultima stagione di Suits. Il trailer include anche le prime immagini del ritorno di Patrick J. Adams, ne abbiamo parlato qui.L’attore tornerà nel quinto episodio della nona stagione dove si sconterà in tribunale con Harvey, e Samantha (interpretata da Katherine ...

Orange is the New Black - il trailer dell’ultima stAGIone – Notizie serie tv : Il trailer della settima e ultima stagione di Orange is The New Black. Dal 26 luglio su Netflix – Notizie serie tvL’ultima stagione di Orange is The New Black arriverà su Netflix il prossimo 26 luglio. Quel giorno la serie il suo cast saluterà il pubblico, chissà se per sempre. Fino a oggi Netflix aveva rilasciato solo video tributo o di ringraziamento ai fan, oggi invece abbiamo il trailer ufficiale per l’ultima stagione:Ecco ...

Migranti - aut aut Corte Strasburgo a Italia : entro oggi notizie su Sea Watch o AGIremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo Italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

Le notizie del giorno – IndAGIni su Cagliari-Frosinone - acque AGItate in casa Trapani - le ultime su Gigi Simoni : Indagini SU Cagliari-Frosinone – Nuovi scenari per quanto concerne l’operazione ‘Oikos’. Il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ parla di presunta combine in Cagliari-Frosinone, terminata 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano. Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti ...

Paul Wesley torna nella seconda stAGIone di Tell Me A Story - in un nuovo ruolo – Notizie serie tv : Paul Wesley tornerà anche nella seconda stagione di Tell Me A Story, la serie antologica di Kevin Williamson per CBS All Access.Paul Wesley non ha ancora chiuso le porte a Kevin Williamson, che l’ha lanciato in The Vampire Diaries, e che gli ha chiesto di continuare in Tell Me A Story. Si tratta di una serie antologica poco conosciuta nel mondo, creata da Williamson e rilasciata da CBS All Access.L’attore era già nel cast della prima ...

L'oroscopo del giorno 14 giugno - 2ª sestina : buone notizie ai Bilancia - SAGIttario in calo : Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in ...

Oroscopo 11 giugno : impegni per Capricorno e Leone - buone notizie per SAGIttario : Nella giornata di martedì 11 giugno molti segni zodiacali dovranno dedicarsi agli impegni lavorativi, come il Capricorno e il Leone, quest'ultimo però dovrà fare i conti anche con lo stress. Amore in prima linea per Scorpione, che passerà una giornata in compagnia dell'amato bene. Al contrario la Bilancia avrà qualche attacco di gelosia nei confronti del partner. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 ...

Jussie Smollett non tornerà nella sesta e ultima stAGIone di Empire – Notizie serie tv : Jussie Smollett non tornerà nella sesta stagione di Empire, a confermarlo è il creatore della serie, Lee Daniels.Quando FOX ha rinnovato Empire per una sesta e ultima stagione, aveva lasciato le porte aperte per il protagonista Jussie Smollett che nella serie interpreta Jamal. A quanto pare queste porte sono state chiuse definitivamente dal creatore della serie, Lee Daniels.Andando leggermente indietro, Jussie Smollett nei mesi precedenti è ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulla sentenza del Palermo - il Tar dà rAGIone al Foggia - stangate Catanzaro e Viterbese : RINVIATA LA sentenza DEL Palermo – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste ...

Sondaggi europee 2019 : Euromedia “notizie mAGIstratura alterano l’affluenza” : Sondaggi europee 2019: Euromedia “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee 2019: Ghisleri “notizie magistratura alterano l’affluenza” Sondaggi europee: Alessandra Ghisleri di nuovo ospite della trasmissione di La7 L’aria che tira; in vista delle elezioni europee, la direttrice di Euromedia si sofferma sulle ultime tensioni sorte tra i partiti che reggono la maggioranza di governo. La Ghisleri poi passa ad ...

Le 23 pAGIne di notizie false italiane chiuse da Facebook : Diffondevano notizie false e incitazioni all'odio, soprattutto con argomenti di estrema destra e a sostegno della Lega e del Movimento 5 Stelle