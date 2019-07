Accoglienza | il business che piace alla malavita

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Luca Fazzo Dal LazioCalabria finoLombardia: fondi pubblici finiticriminalità Ci sono i personaggi delle fiction come Sara Monaschi di Suburra, la signora della Roma bene che capisce in fretta qual è l'affare del secolo. E poi ci sono gli sciacalli in carne e ossa, i boss malavitosi come Massimo Carminati, «er Cecato» dell'inchiesta «Mondo di mezzo», anche loro con le idee chiare sulla fonte di guadagno a basso rischio. E come lui - in piccolo, a volte meschinamente, ma con altrettanta determinazione - centinaia di furbacchioni, di faccendieri, di spregiudicati, di politici. Sul tavolo, c'è una torta da cinque miliardi di euro: il grande affare della. Intorno a loro, centinaia di migliaia di comparse senza volto: sono i profughi, i disperati che piombano sulle nostre coste e che spesso della gigantesca truffa allo Stato sono le prime vittime. ...

matteosalvinimi : Meno sbarchi, meno costi per l’accoglienza, meno business, più soldi per lo Stato. Mangiatoia esaurita, pacchia fi… - paolo72782199 : RT @LaVeritaWeb: Ennesima prova che l'immigrazione è business: la Procura guidata da Ilda Boccassini, ha individuato delle onlus create per… - quercia55 : RT @LaVeritaWeb: Ennesima prova che l'immigrazione è business: la Procura guidata da Ilda Boccassini, ha individuato delle onlus create per… -