Absentia 3 ci sarà | Stana Katic conferma il rinnovo ufficiale con una foto

(Di mercoledì 3 luglio 2019)3 ci. Deadline scrive che Amazon è vicina ad ufficializzare ilper una terza stagione della serie thriller con, l'attrice di Castle che oltre a recitare da protagonista ricopre anche il ruolo di produttrice.La seconda stagione di, commissionata per la Sony Pictures Television, è stata lanciata a livello internazionale lo scorso 14 giugno e pubblicata su Amazon Prime Video negli Stati Uniti e in Paesi selezionati per il mercato globale. Il debuttoè stato il 26 marzo su AXN. Secondo Deadline, la serie è già al lavoro su3, le cui riprese si svolgono di nuovo in Bulgaria. Adi ciò, c'è unapubblicata dallasu Twitter direttamente dalla stanza degli sceneggiatori.Creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick, basata su una sceneggiatura scritta dalla Violo,è incentrata sull'agente speciale dell'FBI, ...

