ABC annuncia le date di debutto di Grey’s Anatomy 16 | Stumptown | The Good Doctor 3 e

(Di mercoledì 3 luglio 2019) ABClediper la nuova stagione televisiva. Si parte il 23 settembre. Ledi Grey’s, The, Emergence e altro.ABC è l’ultimo canale in chiaro della tv americana a comunicare ledidella stagione televisiva 2019/2020. Proprio come FOX, CBS e NBC, anche ABC aprirà le porte alla nuova stagione il 23 settembre, con il rinnovato Dancing With The Stars che però partirà una settimana prima, il 16 settembre.Il 23 settembre dopo il secondo appuntamento con Dancing With the Stars, partirà la terza stagione di The. Il giorno dopo partirà il nuovo martedì comedy con il ritorno di The Conners, che quest’anno avrà più episodi, seguito dalla seconda stagione di Bless This Mess, da mixed-ish e da black-ish. Chiuderà la serata il nuovo drama con Allison Tolman, Emergence.ABC rinnovaper due ...

