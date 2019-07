A Bruxelles vince l' altra Italia

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) David Sassoli è rosso in viso quando prende la parola nell’aula dell’Europarlamento che lo ha eletto presidente, gli si rompe la voce per l’emozione: “E’ un onore...”. “Visto che ce l’abbiamo fatta?”, ci dice raggiante l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti uscendo dall’aula in un tripudio di gente che va e che viene, respiri di sollievo perché l’ansia sulle nomine Ue è finita, accordo trovato ieri, tutto quasi fatto: il 16 luglio c’è il voto sulla presidente della Commissione Ue designata, la tedesca Ursula von der Leyen. Quasi in contemporanea, a 440 km da Strasburgo,, il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici annuncia la decisione di chiudere la procedura per debito minacciata contro l’. Inlo spread scende a 197 punti.A Roma ...

