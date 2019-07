liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roma, 3 lug. (AdnKronos) -'stellare' per ildelche per il 2019/2020 propone nelGoldoni di Venezia e nei teatri Verdi e Maddalene di Padova più di 50per oltre 220di spettacolo. Di questi, 35 sono gli spettacoli dellateatrale in abbona

BinaryOptionEU : 50 titoli e 220 serate per nuova stagione #TeatroStabiledelVeneto - TV7Benevento : 50 titoli e 220 serate per nuova stagione Teatro Stabile del Veneto... - Adnkronos : 50 titoli e 220 serate per nuova stagione #TeatroStabiledelVeneto -