5 cose che credi facciano dimagrire e invece fanno ingrassare

Koulibaly : “Ci sono tre cose che non si possono comprare : l’amicizia - la famiglia e la serenità” : Kalidou Koulibaly ha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune, parlando della sua vita, degli episodi di razzismo e di calcio Credo che i bambini capiscano il mondo meglio degli adulti. Soprattutto per come vanno trattate le persone. A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, mi chiedono:: “Kouli, che cosa provi quando la gente ti fa ‘buu buu’? Non ti dà fastidio? Che cosa bisogna ...

Amici - che fine ha fatto Mameli? "Grazie per quello che avete fatto" - ora si capiscono molte cose : Ma che fine ha fatto Mameli dopo l'edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5? Sul suo conto ci sono state poche voci e curiosità, eppure Mameli non si è mai fermato con il suo l'Universo Tour. Insomma, ha portato la sua musica in giro per tutta Italia. E ora, su Instagram, ha scritto: "Unive

Amici - cosa è accaduto ad Alessandro Casillo dopo la cacciata? La foto che spiega molte cose : Un alone di mistero continua ad avvolgere l'uscita di Alessandro Casillo dall'ultima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5: non è ancora chiaro se potrà ripresentarsi ai casting, possibilità che è stata concessa a Federico, Federica e Miguel poco prima dell’inizio del seral

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Quanta cattiveria che c'è in giro... Certe cose mi toccano" : Non è andato proprio giù ad una parte dei telespettatori appassionati di Uomini e Donne (non tutti, ovviamente), il comportamento tenuto da Angela Nasti, una delle troniste dell'ultima edizione andata in onda su Canale 5, una volta terminato il programma.La sua storia con il corteggiatore da lei scelto, Alessio Campoli, infatti, non è minimamente decollata e, in molti, hanno accusato la sorella di Chiara Nasti di aver utilizzato il programma ...

Killing Michael Jackson - sul Nove il documentario sulla morte del Re del pop. Gli investigatori : “C’erano cose che non tornavano” : Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, detective di Los Angeles – all’epoca dei fatti in carica per le indagini sul decesso di Michael Jackson – raccontano tutta la verità sulla morte del Re del Pop nel documentario esclusivo Killing Michael Jackson, in onda questa sera, lunedì 24 giugno, alle 21.25 sul Nove. Ripercorrendo gli sviluppi dell’inchiesta, Martinez sottolinea l’importanza dei risultati emersi dall’autopsia: “L’esito ...

Xdono di Tiziano Ferro diventa maggiorenne - 3 cose che non sai sulla canzone : Xdono di Tiziano Ferro compie 18 anni. Era il 22 giugno 2001 quando il brano guadagnava la rotazione radiofonica e veniva rilasciato ufficialmente segnando l'avvio del percorso artistico di Tiziano Ferro. Xdono è stata tradotta in inglese, spagnolo, francese e portoghese. Il video ufficiale vede l'artista fare irruzione in uno studio televisivo e a proposito della realizzazione della clip, lo stesso cantante ha condiviso alcuni ...

Le cose che mancano nel processo sull’uccisione di Jamal Khashoggi : Trasparenza, rapidità e soprattutto due persone tra gli imputati: Mohammed bin Salman e il suo collaboratore Saud al Qahtani

“Politica e media discutono di cose che non esistono”. Economisti - professori e imprenditori uniti contro le fake news : “La politica è diventata un dibattito su un mondo che non esiste: spesso si discute su fattori di crisi che non sono quelli veri”. Da questa filosofia, nel settembre dello scorso anno è nata “La chiacchierata del Mercoledì”, un format trasmesso su Youtube che vuole commentare e fare “debunking” sui principali fatti economici d’attualità. Gli ideatori sono quattro professionisti del settore: l’economista Michele Boldrin, l’investment banker ...

Wanda Nara tra vacanze e mercato - l’argentina mette le cose in chiaro sui social : “visto che girano notizie false…” : La moglie-agente di Mauro Icardi è tornata a parlare su Twitter, facendo chiarezza su alcune questioni legate al marito Nessun contatto tra Wanda Nara e Antonio Conte, stando almeno a quanto riferito dalla moglie-agente di Mauro Icardi. Una precisazione che arriva direttamente dall’argentina, intervenuto sui social per spegnere le voci circolate nelle ultime ore, circa un contatto con il nuovo allenatore nerazzurro. Questo il ...

Temptation Island 2019 al via il 24 giugno su Canale 5 : le tre cose che non potete non sapere : Gli amanti del trash non sono mai orfani e chi sta piangendo adesso per la fine di Live non è la d'Urso, presto avrà di nuovo il sorriso stampato sul volto per l'arrivo di Temptation Island 2019. Proprio all'inizio di questo mese Filippo Bisciglia e i ragazzi della redazione del programma sono partiti alla volta della Sardegna proprio per le riprese della nuova edizione del reality sui sentimenti che porterà ben sei coppie a scoprire se il loro ...

È intervenuta la polizia a casa del politico britannico Boris Johnson e della sua compagna - dopo che i vicini avevano sentito urla e rumori di cose rotte : Sabato mattina la polizia di Londra è intervenuta a casa del politico conservatore Boris Johnson, possibile futuro primo ministro britannico, e della sua compagna, Carrie Symonds. La polizia era stata chiamata da alcuni vicini che avevano sentito urla molto forti

F1 - GP Francia 2019 : è tempo di qualifiche - la Mercedes vuole subito mettere le cose in chiaro : Il fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno entra nel vivo e oggi, dalle ore 15.00 metterà in palio una importante fetta del suo prosieguo. A quell’ora, infatti, scatteranno le qualifiche a Le Castellet e inizieremo a capire se la gara di domani sarà un monologo, o meno. Già, per quanto visto nel corso delle prove libere disputate ieri, infatti, il timore che la Mercedes possa cannibalizzare il fine settimana del Paul ...

#SEIcoseCHENONSAI - Ludovica Pagani per Starcasinò : Ludovica Pagani Starcasinò. Archiviata la stagione 2018-2019, Starcasinò (www.starcasino.it), il casinò online n.1 in Italia, lancia #SEICOSECHENONSAI, il nuovo e divertentissimo format di interviste che vede protagonisti alcune delle più amate star del web legate al mondo del calcio. Ospite del primo episodio la bellissima Ludovica Pagani, influencer seguitissima da giovani e non sui social […] L'articolo #SEICOSECHENONSAI, Ludovica ...

Ludovica Pagani a #SEIcoseCHENONSAI - la rubrica Starcasinò : Ludovica Pagani Starcasinò. Archiviata la stagione 2018-2019, Starcasinò (www.starcasino.it), il casinò online n.1 in Italia, lancia #SEICOSECHENONSAI, il nuovo e divertentissimo format di interviste che vede protagonisti alcune delle più amate star del web legate al mondo del calcio. Ospite del primo episodio la bellissima Ludovica Pagani, influencer seguitissima da giovani e non sui social […] L'articolo Ludovica Pagani a ...