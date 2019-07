4 Hotel arriva in Valtellina nella puntata di giovedì 4 luglio su Sky Uno

dituttounpop

(Di mercoledì 3 luglio 2019) 4, Bruno Barbieriin, tra Bormio e Livigno,nuovadello show in ondasu Sky Uno.La gara televisiva tra gli albergatori con Bruno Barbieri arriverà fin sulle montagne ein. La quintadi 4farà tappa tra Bormio e Livigno. Domani,alle 21.15 su Sky Uno, va in onda ladedicata alle vacanze in montagna.Una location mozzafiato e due splendide città che tutto il mondo ci invidia, una zona delle Alpi presa d’assalto dai turisti sia d’estate, per le rilassanti passeggiate tra i sentieri, sia d’inverno, per provare delle piste da sci da brividi. Bormio e Livigno sono il set perfetto per la trasmissione con Bruno Barbieri, convinto che gli albergatori e l’ospitalità delle proprie strutture siano un vero biglietto da visita dell’intero Paese.quintadel programma prodotto da ...

