Windows 10 19H2 | Microsoft conferma che sarà un aggiornamento minore

(Di martedì 2 luglio 2019) Stamattina, con il rilascio della build 18362.10000,hato che10unsimile a un Service Pack. Come10Come avevamo scritto in un precedente articolo,10è un updatebasato su 19H1 (May 2019 Update). Introdurrà alcune piccole funzioni, alcune caratteristiche Enterprise e, sopratutto, miglioramenti generali delle prestazioni e stabilità. Il processo dimeno dirompente perchéè intenzionata ad utilizzare la tecnologia di manutenzione e, per gli utenti May 2019 Update, verrà distribuito come un semplicecumulativo. Informazioni per gli Insider Gli Insider devono essere sul ramo Slow Ring e aver già installato May 2019 Update per ricevere le build. Gli update disaranno consegnati come aggiornamenti cumulativi e includeranno le correzioni e i ...

