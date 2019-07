Wimbledon – Sorridono Kerber e Barty all’esordio | Maria e Zheng ko in due set

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019) Buona la prima per: l'australiana e la tedesca superano con facilità il primo turno diOttimo esordio per. La numero uno al mondo ha trionfato oggi pomeriggio, al primo turno del terzo Slam stagionale, contro, dopo un'ora e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2 staccando il pass per i 32esimi, dove sfiderà Van Uytvanck. Sorride anche la campionessa in carica: Angieha infatti trionfato all'esordio contro la connazionale, in un derby tutto tedesco. La numero 5 del ranking WTA ha avuto la meglio sulla sua rivale dopo un'ora e 22 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 3-6. Al secondo turnofarà i conti con Davis.