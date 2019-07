Wimbledon – Petra Kvitova in scioltezza al secondo turno | stesa senza patemi la tunisina

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019) La tennista ceca stacca il pass per ilfaticare, stendendo con il punteggio di 6-4, 6-2 la sua avversariasi qualifica per ildel torneo femminile di, superandoproblemi laJabeur. Partita a senso unico a favore della ceca, che non lascia scampo alla propria avversaria, superandola con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e due minuti di partita. Troppo forte la numero 6 del ranking WTA per la Jabeur,indallache adesso sfiderà nelKristina Mladenovic.L'articoloinallaJabeur SPORTFAIR.

_ThousandN : Non vedo come Novak Djokovic e Petra Kvitova possano non vincere questo #Wimbledon - SilviaAresi : @antogar78 @paolobertolucci Petra settimana scorsa ha detto di non aver ancora recuperato dall'infortunio, e che av… -