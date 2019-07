Wimbledon – Maria Sharapova sfiora il successo ma poi si ritira | al secondo turno ci va

sportfair

(Di martedì 2 luglio 2019) La tennista russa esce di scena al primodel torneo dindosi ad un passo dalla sconfitta nel match con la Parmentiernon supera il primo, perdendo per ritiro contro Pauline Parmentier. La tennista russa va vicinissima alnelset, salvo poi cedere di schianto e consegnare la vittoria all’avversaria,ndosi ad un passo dalla sconfitta. La francese infatti si impone 4-6, 7-6, 5-0 dopo aver fiutato il ko nel decimo gioco delset, quando lasubisce il break al momento di servire per la vittoria. Nella Parmentier se la vedrà con Carla Suarez Navarro, uscita vincitrice dal match con Samantha Stosur.L'articoloilma poi si, alci va la Parmentier SPORTFAIR.

