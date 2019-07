Wimbledon – Che battaglia per Fognini all’esordio! Il tennista azzurro batte Tiafoe al 5°

Wimbledon – Non basta il cuore - Giulia Gatto-Monticone cede a Serena Williams : ma che brava l’azzurra! : Dopo un inizio da incubo, la tennista italiana alza i giri del motore mettendo paura alla Williams, che deve giocare il suo miglior tennis per avere la meglio e volare al secondo turno Bravissima Giulia Gatto-Monticone, che sul Centrale di Wimbledon mette paura a Serena Williams, costringendola a giocare il proprio miglior tennis per volare al secondo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. ...

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 0-1 - il romano vince anche il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima al corpo per il tennista laziale. 15-15 Si carica Bedene sottorete. 0-1 Se la cava al servizio il tennista sloveno. 40-40 Back insidioso ed errore del nostro portacolori. 30-40 Palla break! Doppio fallo dello sloveno. 30-30 Tocco delizioso per la palla corta di Bedene. 15-30 Berrettini prova a chiudere al corpo sottorete: errore banale. 0-15 Rovescio stupendo sulla linea del ...

Chi è Cori Gauff - la 15enne che ha battuto Venus Williams a Wimbledon : La cinque volte campione di Wimbledon, Venus Williams, è stata eliminata al primo turno da una quindicenne. Cori “Coco” Gauff ha finito gli esami scolastici meno di una settimana fa, è nata nel 2004 ad Atlanta ed è attualmente la numero 313 del ranking mondiale. Si è imposta con per 6-4 6-4 contro una leggenda del tennis nel più importante torneo del modo. È la più giovane a ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Luglio 2019). Che impresa Fabbiano! Bene Djokovic - ennesima delusione per Zverev : Il riepilogo della prima giornata di Wimbledon 2019 nel tabellone maschile. L’impresa – Quella di Thomas Fabbiano, capace di eliminare Stefanos Tsitsipas. Un capolavoro quello realizzato dal pugliese, che ha ottenuto la prima vittoria della carriera contro un Top-10, superando il greco in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Una bellissima vittoria per il nativo di San Giorgio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - Tsitsipas ko!!! Bene anche Seppi - out Sonego. Sorprende la giovanissima Gauff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l’ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L’asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Soffre Sonego : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L’azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Sonego cede il primo set a Granollers : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l’azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Fabbiano elimina Tsitsipas!!! Lorenzi sotto con Medvedev. Bene anche Seppi - out Giorgi e Arnaboldi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina Stefanos Tsitsipas! 19.01 Lorenzi e Medvedev andranno al tiebreak nel quarto set. 18.56 5-5, Lorenzi tiene il servizio. 18.55 Break di Fabbiano su Tsitsipas! 4-3 e servizio nel quinto. 18.54 Terzo match point annullato da Lorenzi che non molla mai! 18.52 Due match point annullati da Lorenzi. 18.51 ...

Murray giocherà Wimbledon con un'anca di metallo : Si può giocare Wimbledon con un'anca di metallo? Andy Murray lo farà, almeno in doppio, con la speranza di giocare anche in singolare agli Us Open di fine agosto. Rinfrancato dal successo di domenica al Queen's al fianco di Feliciano Lopez, l'eroe del tennis brit che in carriera ha vinto Wimbledon e Us Open, è salito al numero 1 e ha firmato anche due ori olimpici e la coppa Davis, ha ripreso coraggio, a 32 anni, dopo la seconda operazione ...

Le curiosità e le tradizioni che rendono Wimbledon un torneo unico : Wimbledon è il torneo di tennis più vecchio, il nome deriva dalla frazione che lo ospita, a sud-ovest di Londra. La prima sede è stata a Worple Road, ma si è poi spostata definitivamente a Church Road dal 1922 all'All England Croquet and Lawn Tennis Club. Il primo torneo maschile è datato 1877, col successo dell'inglese Spencer Gore che superò il connazionale William Marshall 6-1 6-2 6-4 (sconvolgendo tutti con le continue e all'epoca ...

Wimbledon – Andreas Seppi accede al secondo turno : esordio positivo per l’azzurro che batte Nicolas Jarry : esordio positivo per Andreas Seppi a Wimbledon: il tennista italiano supera il cileno Nicolas Jarry in 4 set e accede ai trentaduesimi esordio positivo per Andreas Seppi sul campo di Wimbledon. Il tennista italiano, attuale numero 73 della classifica mondiale maschile, si è imposto dopo 2 ore e 25 minuti di gioco su Nicolas Jarry, numero 53 ATP. Seppi ha conquistato il primo set 6-3, salvo poi perdere il secondo 8-10 al tie-break. Il ...

Wimbledon - finalmente torna l’eleganza. Altro che terra rossa! : di Mattia Musio Il vento sposta i ciuffetti più lunghi. Le gocce d’acqua sparse sul campo si aggrappano ai singoli fili d’erba, come koala che si arrampicano sugli alberi. Le palline escono dai tubi e si poggiano sul morbido tappeto, sperando di restare là a riposare il più a lungo possibile, soddisfacendo quel contrasto cromatico estivo. È tornato il periodo più bello della stagione. I sacri campi di Church Road aprono i battenti per le due ...

Wimbledon 2019 - scoccherà finalmente l’ora dei Next Gen? Ennesima chiamata per Zverev - Tsitsipas ci prova : Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Anche a Wimbledon il nome del vincitore del torneo maschile dovrebbe uscire da questo terzetto. E’ ormai dagli US Open 2016 (vinse Stan Wawrinka) che un altro tennista riesce a mettere la proprio firma su un torneo dello Slam. Un dominio impressionante, con i tre campioni che si sono presi il centro del palcoscenico e non lo hanno praticamente mai lasciato. Si parla sempre del cambio ...