Wimbledon 2019 | tutti gli italiani in campo oggi martedì 2 luglio | programma | orari e tv

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (martedì 2 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Secondo giorno di torneo a Wimbledon, dove il terzo Slam dell’anno ha preso il via ieri con diverse sorprese (una felice per i colori italiani: il successo di Thomas Fabbiano in cinque set su Stefanos Tsitsipas). Se il lunedì è per tradizione dedicato all’apertura del Centre Court da parte del campione maschile dell’anno precedente, lo stesso si può dire per il martedì in chiave femminile. E’ per questo che Angelique ...

VIDEO Fabbiano-Tsitsipas - Wimbledon 2019 : highlights e sintesi della partita. Vittoria da urlo! : Una di quelle giornate che rimarranno nella memoria degli appassionati di tennis italiano, e non solo. Thomas Fabbiano, infatti, ha superato in 5 set il greco Stefanos Tsitsipas, dopo una prova veramente eccellente nella quale ha fatto vedere di potersela giocare alla pari anche contro il numero 7 del tabellone di Wimbledon 2019. Il nostro portacolori ha giocato cinque set di altissimo livello che meritano di essere riapprezzati. Andiamo, ...

Wimbledon 2019 - Thomas Fabbiano : “Una delle giornate più belle della mia carriera - ora sotto con Karlovic” : Thomas Fabbiano è raggiante, com’è giusto che sia, dopo la grande impresa di giornata nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019. Il 30enne pugliese, infatti, ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas numero 7 del tabellone dopo 3:27 di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3 al termine di un match ben giocato dal nostro portacolori che ha dimostrato che questo suo torneo è solamente all’inizio. Le sue parole ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Luglio 2019). Che impresa Fabbiano! Bene Djokovic - ennesima delusione per Zverev : Il riepilogo della prima giornata di Wimbledon 2019 nel tabellone maschile. L’impresa – Quella di Thomas Fabbiano, capace di eliminare Stefanos Tsitsipas. Un capolavoro quello realizzato dal pugliese, che ha ottenuto la prima vittoria della carriera contro un Top-10, superando il greco in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Una bellissima vittoria per il nativo di San Giorgio ...

Wimbledon 2019 : la luce di Thomas Fabbiano nel giorno delle sorprese. Il momento no di Zverev e Osaka : Prima giornata di incontri a Wimbledon e subito l’elenco degli argomenti che nascono da quanto visto in campo si allunga in maniera considerevole, viste anche le teste di serie saltate già in questo lunedì. Una di queste situazioni, per la felicità dell’Italia, la causa un nostro connazionale: Thomas Fabbiano, che sta facendo suo un ruolo da giocatore che crea fastidio a tanti sull’erba. L’anno scorso contro Stefanos ...

Wimbledon 2019 - risultati del torneo femminile di lunedì 1° luglio : la 15enne Cori Gauff elimina Venus Williams - fuori Naomi Osaka : Era la partita che destava la maggior curiosità nella prima giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 e non ha deluso le aspettative: Cori Gauff, 15enne statunitense di colore, ha battuto con un doppio 6-4 la connazionale Venus Williams, che potrebbe benissimo essere sua madre visto che di anni ne ha 39. La cronaca del match di Camila Giorgi 24 anni di differenza tra le due afroamericane, il passato e il futuro del tennis femminile. Non ...

Wimbledon 2019 : Lorenzo Sonego subito eliminato. Sconfitta in tre set con lo spagnolo Granollers : Wimbledon 2019 è già finito per Lorenzo Sonego. Il piemontese, reduce dalla vittoria del torneo di Antalya e fresco di entrata nella Top-50, è stato sconfitto al primo turno dallo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 6-4. Sicuramente c’è tanta delusione per Sonego, che ha pagato probabilmente la stanchezza della settimana in Turchia. Il match comincia subito male per Sonego, che perde il servizio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - Tsitsipas ko!!! Bene anche Seppi - out Sonego. Sorprende la giovanissima Gauff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l’ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L’asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Soffre Sonego : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L’azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Wimbledon 2019 : il ruggito di Thomas Fabbiano - eliminato Tsitsipas in cinque set! L’azzurro vola al secondo turno : Church Road si tinge d’azzurro in questo day-1 del torneo di Wimbledon 2019. Nel tempio del tennis Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) è l’eroe di giornata ed elimina in cinque set uno dei possibili outsider per il successo finale, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking). Con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3, l’italiano si è imposto in 3 ore e 27 minuti di partita, mettendo sul campo n.2 grinta e determinazione ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Impresa Fabbiano - eliminato Tsitsipas!!! Bene anche Seppi - out Giorgi - Arnaboldi e Seppi. Sonego cede il primo set a Granollers : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l’azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...

Wimbledon 2019 : Paolo Lorenzi lotta ma deve cedere a Daniil Medvedev : Nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019 Paolo Lorenzi è stato battuto col punteggio di 6-3 7-6 7-6 dal russo Daniil Medvedev. Primo set che dura soltanto 28 minuti, con Medvedev che perde solo 5 punti sulla propria battuta e strappa il servizio a Lorenzi nel quarto game. Il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena inizia un po’ meglio il secondo set tanto è vero che toglie il servizio al russo anche lui nel quarto game, ma ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio. Fabbiano elimina Tsitsipas!!! Lorenzi sotto con Medvedev. Bene anche Seppi - out Giorgi e Arnaboldi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina Stefanos Tsitsipas! 19.01 Lorenzi e Medvedev andranno al tiebreak nel quarto set. 18.56 5-5, Lorenzi tiene il servizio. 18.55 Break di Fabbiano su Tsitsipas! 4-3 e servizio nel quinto. 18.54 Terzo match point annullato da Lorenzi che non molla mai! 18.52 Due match point annullati da Lorenzi. 18.51 ...