Wimbledon 2019 | buona la prima per Fognini e Berrettini Solo applausi per Giulia

Wimbledon 2019 - i risultati del primo turno femminile (2 luglio). Kerber vince il derby tedesco - si ritira Sharapova : Si chiude il primo turno del torneo di Wimbledon anche per quanto riguarda il torneo di singolare femminile: Ashleigh Barty, numero 1 del tabellone e del mondo, supera la tensione dell’esordio e si qualifica per il secondo turno. L’australiana regola con un agevole 6-4 6-2 la cinese Saisai Zheng. vince il derby tedesco Angelique Kerber che liquida con un 6-4 6-3 abbastanza rapido Tatjana Maria, mentre l’unico ritiro di giornata ...

Wimbledon 2019 : i risultati del tabellone maschile. Nadal e Federer al secondo turno - Berrettini e Fognini promossi sull’erba londinese : Seconda giornata di incontri che è andata in archivio a Londra. Sull’erba di Wimbledon il tabellone maschile ha riservato conferme e sorprese in un day-2 di primo turno particolarmente intenso. Partiamo dalle conferme, ovvero lo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal e il n.3 del ranking Roger Federer. L’iberico, trionfatore nel Roland Garros per la 12esima volta, ha sconfitto il giapponese (proveniente dalle qualificazioni) Yuichi ...

DIRETTA Wimbledon 2019/ Fognini Tiafoe - 3-2 - : Fabio vince la maratona al primo turno! : DIRETTA WIMBLEDON 2019 Berrettini Bedene streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano martedì 2 luglio nello Slam di tennis a Londra.

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Wimbledon 2019 : Fabio Fognini vince la battaglia di cinque set contro l’americano Tiafoe : La prima stagionale sull’erba di Fabio Fognini è una battaglia, ma il numero dieci la vince, qualificandosi per il secondo turno di Wimbledon. Il nativo di Arma di Taggia ha sconfitto in cinque set l’americano Frances Tiafoe, numero 38 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco. Inizio di partita subito in salita per Fognini, che perde il servizio nel terzo gioco. Il ligure con il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini vince al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 6-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il ligure vince una battaglia in cinque partite e avanza al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. I risultati degli altri match potranno essere seguiti con il LIVE generale qui. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. Fabio Fognini batte Frances Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-6 6-4 dopo 3 ore e 20 minuti di gioco! FOGNINIIIIIIII!!!! 40-0 Triplo match point! 30-0 vincente del ligure! A due punti dal match! 15-0 C’è ...

Diretta Wimbledon 2019/ Fognini Tiafoe - 5-7 6-4 6-3 4-6 - : si va al quinto set! : Diretta Wimbledon 2019 Berrettini Bedene streaming video e tv: cronaca live delle partite che si giocano martedì 2 luglio nello Slam di tennis a Londra.

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 5-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Fognini al cambio di campo servirà per il match. 40-15 Tiafoe con un vincente di rovescio. 30-15 Fognini costringe l’avversario all’errore. 30-0 Ancora un vincente dell’americano. 15-0 Parte bene alla battuta l’americano. 5-3 In un amen Fognini tiene la battuta e si assicura di andare a servire per il match! 4-3 Tiafoe tiene però il servizio e resta in ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 3-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Si prende un punto fondamentale con aggressività, chiuso con un’ottima volee 30-30 E’ ampiamente ancora in partita Tiafoe, attenzione. 30-15 Doppio fallo del ligure. 30-0 E prosegue con lo schiaffo al volo vincente. 15-0 Parte bene col servizio l’italiano. 3 – 2 Nulla da fare in questo gioco, ma restiamo avanti. 30-15 Bomba di Tiafoe col diritto anomalo 15-15 Un ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 2-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2 – 1, Game in sicurezza per Tiafoe che senza troppi patemi accorcia 2 – 0! Nessun problema con l’ennesimo lungolinea vincente e game a zero. 30 – 0 Sembra essere nel mood giusto il ligure adesso. BREAK! 1 a 0 Fognini! Risposta aggressiva e vincente sulla seconda morbida dell’americano e Fabio parte bene. 15-40 Annullata la prima in modo perfetto e accorto. 0-40 ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : Fabio viene rimontato sul più bello e si va al quinto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Errore col rovescio dopo uno scambio durissimo e siamo a 3 palle break! 0-30 Diritto lungolinea pauroso di Fognini che si porta subito avanti! FORZA! 0-15 Come al Roland Garros 2017, siamo al quinto set. Parte con un doppio fallo anche Tiafoe, ma meno pesante di quello precedente del ligure. 5-7, 6-4 6-3 4-6: Doppio fallo molto pesante di Fognini che consegna un set comandato per larghi ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini al secondo turno! Fognini al quinto set contro Tiafoe - Federer e Nadal avanzano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 - 6-4 6-3 4-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : il ligure subisce il controbreak nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’è purtroppo il break per Tiafoe e Fognini si perde sul più bello: 4-4 nel quarto set e Tiafoe al servizio 15-15 Scambio di cortesie in questo ottavo game del quarto set tra Fognini e Tiafoe Ottimo servizio ad uscire di Tiafoe che conquista questo game. 4-3 per Fognini in questo quarto set, che deve mantenere assolutamente il servizio Vantaggio interno di Tiafoe e con uno splendido ...