WhatsApp per amico | gli esperti | «I gruppi social rimedio anti solitudine»

WhatsApp - segreto per recuperare i messaggi cancellati : Esiste un metodo segreto ma legale e gratuito per recuperare i messaggi cancellati appositamente su Whatsapp. WAMR, App gratuita

WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge uno strumento per far pulizia degli Stati : La nuova versione di WhatsApp beta lavora alla funzione che permette di nascondere o mostrare gli aggiornamenti di stato silenziati dall'utente. L'articolo WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge uno strumento per far pulizia degli Stati proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - come inviare foto agli amici senza perdere qualità : La condivisione delle foto su Whatsapp e Facebook è diventata oramai una routine tra amici e parenti, al punto da creare gruppi appositamente per scambiarsi le immagini dopo pranzi e serate insieme. Addio chiavette o hard disk: le foto ce le scambiamo quasi esclusivamente sui social in modo tale da salvarci una copia di backup nel nostro computer di casa o sul cloud. Il problema è che queste app hanno un algoritmo di compressione molto ...

Come inviare foto su WhatsApp senza perdere qualità : (Screenshot: WhatsApp) Come inviare foto su WhatsApp senza perdere qualità ovvero senza che il software di messaggistica istantanea per Android e iOS vada a comprimere troppo e abbassi la risoluzione sgranando l’immagine? La procedura è molto più semplice e pratica di quanto si possa immaginare, visto che bisogna bypassare la funzione per condividere una fotografia con un contatto e considerare l’elemento multimediale Come un normale ...

LIBRA - FACEBOOK LANCIA LA CRIPTOVALUTA/ 'Globalcoin' - la moneta per Fb e WhatsApp : LIBRA, FACEBOOK LANCIA la CRIPTOVALUTA: Globalcoin per 'superare' Bitcoin e pagare con Messenger e WhatsApp. Ecco la moneta virtuale

Truffa WhatsApp : finto operatore Vodafone ruba dati personali : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più usata dagli utenti italiani e internazionali ed è spesso inondata da truffe che girano liberamente all'interno delle chat. La facilità di utilizzo da parte degli utenti rende altrettanto facile la possibilità di credere ai finti messaggi di promozione inviati da Truffatori e hacker. Proprio da qualche giorno, infatti, gira una nuova Truffa mediante l'applicazione WhatsApp e riguarda un finto ...

WhatsApp - ecco il sistema per evitare di mandare foto ai contatti sbagliati : (foto: Smartdroid) Inviare una foto al contatto sbagliato su WhatsApp è una delle più classiche figuracce in cui tutti, prima o dopo, siamo incappati. Se per gattini e panorami poco importa, il risultato può diventare imbarazzante se non catastrofico con immagini che dovevano rimanere private e che invece, ahi noi, sono state mandate a un parente stretto o addirittura al nostro capo. Spesso si prende coscienza dell’errore quando è troppo tardi ...

Milano - uomo di 48 anni si fingeva una ragazzina su WhatsApp per adescare minori : Un uomo di 48 anni è stato recentemente arrestato e ora si trova nel carcere di Milano con l'accusa di abusi nei confronti di ragazzine preadolescenti. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web dell'ANSA, l'uomo agganciava le proprie vittime grazie ad un profilo falso di WhatsApp in cui fingeva di essere una ragazzina. In tal modo, il 48enne conquistava la fiducia delle giovanissime e ...

Si spaccia per bimba su WhatsApp e abusa di tre minori : arrestato : Un uomo ha abusato per tre anni di tre bambine tra gli 11 e i 13 anni, sfruttando una falsa identità su Whatsapp. Il 48enne è stato arrestato grazie a una maestra che, attraverso il rapporto di fiducia con un'alunna, ha ottenuto le sue confidenze e dato l'allarme.

Scoperta nuova truffa su WhatsApp : Gli esperti della società informatica antivirus ESET hanno scoperto un nuovo tipo di frode su WhatsApp, riferisce il giornale russo Rossiyskaya Gazeta. La società ha scoperto che agli utenti viene… L'articolo Scoperta nuova truffa su WhatsApp proviene da Essere-Informati.it.

Festa di Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Oggi, 13 Giugno 2019, si celebra Sant’Antonio da Padova. Il nome di battesimo di Sant’Antonio da Padova è Fernando Martins. Nasce a Lisbona da famiglia benestante nel 1195. A quindici anni entra nel monastero di San Vincenzo dei monaci di Sant’Agostino, a pochi chilometri da Lisbona. Ha ottimi maestri e diviene un fervente agostiniano. Nel 1220, Fernando ottiene il permesso di diventare francescano. Divenuto fra’ Antonio, ...

Ancora truffe su WhatsApp a nome di Vodafone - l’operatore allerta : Non è la prima volta che accade: vere e proprie truffe su WhatsApp a nome di Vodafone sono perpetuate da sedicenti operatori al soldo del brand che in realtà con quest'ultimo non hanno nulla a che fare. Si tratta dunque di semplici millantatori che tentano "la sorte" cercando di irretire nuove vittime con l'app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Era dicembre 2018 quando sulle nostre pagine venivano riportati i primi tentativi di ...

Huawei conferma WhatsApp - Instagram e Facebook per i suoi smartphone : Huawei conferma ancora una volta che le applicazioni di Facebook continuano a funzionare e ad essere aggiornate sui propri smartphone. L'articolo Huawei conferma WhatsApp, Instagram e Facebook per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Cosa fare con la versione WhatsApp obsoleta - problemi per alcuni : A più di qualcuno in questi giorni è capitato di imbattersi in un avviso relativo alla sua versione WhatsApp obsoleta. Diverse segnalazioni di problemi in tal senso sono giunte anche alla nostra redazione, a seguito di un limitato down della sera del 3 giugno. Non pochi utilizzatori del servizio hanno in effetti riportato la loro esperienza, specificando che da quel momento in poi hanno visualizzato l'apposito alert che non gli consentiva di ...