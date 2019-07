Von der Leyen nuovo presidente alla Commissione Ue | Lagarde alla Bce 

Nomine Ue - Ursula Von der Leyen presidente della Commissione. Christine Lagarde alla Bce : C'è l'intesa per i vertici della nuova Unione europea. La prossima presidente della Commissione europea, al posto di Jean-Claude Juncker, sarà il ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, considerata vicinissima alla cancelliera Angela Merkel, la quale esce di fatto vincitrice dal summit

Ue - trovato l’accordo sulle nomine : Von der Leyen alla Commissione - Lagarde alla Bce : Ursula von Der Leyen presidente della Commissione europea, Christine Lagarde presidente della Bce, Charles Michel presidente del Consiglio europeo e Josep Borrell Fontelles Alto rappresentante per la politica estera comunitaria: alla fine il Consiglio europeo ha trovato la quadra sulle nomine ai vertici delle istituzioni Ue e proporrà questi nomi al Parlamento europeo.Continua a leggere

Chi è Ursula Von der Leyen : candidata alla presidenza Commissione UE : Chi è Ursula Von Der Leyen: candidata alla presidenza Commissione UE Sono ore di trattative febbrili quelle per la individuazione del prossimo Presidente della Commissione Europea. In pole position, per la successione a Jean-Claude Juncker, al momento c’è il nome dell’attuale ministro della Difesa tedesca Ursula Von Der Leyen. Ursula Von Der Leyen vicina a Merkel e sponsorizzata da Macron Tra i principali sponsor ...

Chi è Ursula Von der Leyen - la ministra tedesca probabile presidente della Commissione Ue : Ursula von Der Leyen potrebbe essere la prossima presidente della Commissione europea: sarebbe la prima donna a ricoprire questo incarico. Attualmente ministro della Difesa in Germania (anche in questo caso è stata la prima donna nel 2013), è vicina alla cancelliera Angela Merkel ed appartiene allo stesso partito della cancelliera tedesca.Continua a leggere

UE - la Commissione Europea potrebbe essere guidata da Ursula Von der Leyen : Nel nuovo round del Consiglio Europeo per le nomina dei vertici UE è il nome del Ministro della Difesa della Germania Ursula Von der Leyen in pole position come Presidente della Commissione UE al posto di Jean-Claude Juncker, rimasto alla guida dal 2014 ad oggi.Ad affiancare Ursula Von der Leyen nel pacchetto delle nomine che sarà votato oggi a Bruxelles ci sarebbero l'ex ministro dell'economia francese Christine Lagarde alla guida della ...