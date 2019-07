Volley femminile | Nations League 2019 Final Six | sarà la volta buona per le azzurre? Usa

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) L’Italia ci riprova e staci crede più del solito. Domani scatta lasix dellaa Nanjing in Cina e leforse per la primanella storia partono con i favori del pronostico. Nessuno si è nascosto fin dalle prime battute della manifestazione itinerante mondiale: Mazzanti ha scelto la VNL come punto focale della marcia di avvicinamento ai tornei di qualificazione olimpica della sua squadra e per gran parte delle tappe di qualificazione di è affidato al gruppo che lo scorso anno conquistó l’argento mondiale è fra un mese cercherà di centrare al primo colpo la qualificazione olimpica contro l’Olanda a Catania. A Nanjing ci saranno tre rinforzi di qualità ed esperienza come Folie, Sorokaite (protagonista assoluta delle fasi di qualificazione) e Caterina Bosetti per un’Italia un po’ meno giovane ma pronta all’impatto con una manifestazione in cui si decide ...

