Vicenza | incendio in fabbrica di vernici | “Concentrazioni altissime di benzene” Attesi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) L‘che ha devastato unadia Brendola, in provincia di, ha fatto schizzare verso l’alto le concentrazioni di benzene. I risultati dei primi campionamenti effettuati da Arpav, in prossimità dei punti di massima ricaduta del fumo e in vicinanza di alcune abitazioni, hanno registrato valori di 120 e 115 microgrammi per metro cubo. Valori certamente molto alti, ma non parametrabili con riferimenti normativi poiché l’unico esistente per il benzene è su media annuale (5 microgrammi al metro cubo). Le concentrazioni di altre sostanze organiche volatili, invece, non risultano particolarmente significative. I tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente hanno eseguito un prelievo di microinquinanti organici (diossine, pcb, Ipa) nella vicina Montecchio Maggiore, nei pressi di alcuni impianti sportivi e a un istituto scolastico superiore. I ...

TgrVeneto : #1luglio #Vicenza Vasto #incendio alle porte della città. Il rogo interessa una fabbrica di #vernici. Il video di M… - emergenzavvf : #1luglio 15:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Brendola (VI) per l'incendio di una fabbrica di vernici.… - fattoquotidiano : Vicenza, incendio in una ditta di vernici: fiamme alte 20 metri, chiuso un tratto della A4. “Tenete chiuse le fines… -