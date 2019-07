Vicenza | all' interno dell' azienda di vernici divorata dalle fiamme

Vicenza - incendio in fabbrica a Brendola : allarme nube tossica. VIDEO : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica. VIDEO Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa. Chiusa l'autostrada A4 nel tratto Montebello-Montecchio Parole chiave: ...

Vicenza - incendio in fabbrica a Brendola : allarme nube tossica : Vicenza, incendio in fabbrica a Brendola: allarme nube tossica Fiamme ed esplosioni nello stabile industriale della Isello, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. È allerta ambientale, chiamati i tecnici dell'Arpa Parole chiave: ...

Popolare Vicenza - giudice si astiene per incompatibilità : la sorella ha lavorato per l’ex ad. Si allungano i tempi del processo : Aveva detto: “La sentenza? Arriverà con il panettone del 2020”. La previsione del giudice Lorenzo Miazzi, presidente del collegio giudicante per il crack della Banca Popolare di Vicenza, probabilmente dovrà essere ulteriormente spostata in avanti nel tempo. Con i termini della prescrizione sempre più incombenti. Il giudice, infatti, ha presentato domanda di astensione per un rischio di incompatibilità legato alla professione della sorella, ...

Vicenza - giallo della porcilaia : Dna conferma che l'unghia ritrovata è di Virginia Mihai : Una segnalazione, poi rivelatasi completamente infondata, ha consentito di riaprire un ‘cold case’ e trovare la soluzione al mistero di una, forse due donne, scomparse nel nulla da decenni. La chiave del giallo era nei pressi di un terreno di 200 metri quadri, setacciato per settimane dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Vicenza Hans Roderich Blattner, con il supporto delle tecnologie più moderne. Così si è arrivati a ...

Vicenza : Gdf - contrasto alle frodi - sequestrati beni per oltre 150 mila euro (2) : (AdnKronos) - Per tale ragione, la Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle risultanze investigative prodotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha avanzato nei confronti dell'imprenditore un’apposita richiesta di sequestro preventivo in ordine all’ipotesi di reato di “dichi

Vicenza : Gdf - contrasto alle frodi - sequestrati beni per oltre 150 mila euro : Vicenza, 14 giu. (AdnKronos) - Al termine di complesse attività di polizia economico – finanziaria, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza della Gdf hanno eseguito, nei giorni scorsi, un provvedimento emesso dal Gip presso il locale Tribunale, sottoponendo a sequestro preventivo disponibili

Marianna Sandonà - uccisa a coltellate dall'ex/ Vicenza - nuovi sopralluoghi nella casa : Marianna Sandonà, uccisa a coltellate dall'ex a Vicenza: sopralluoghi degli uomini dell'Arma. Intanto restano in ospedale killer e compagno della vittima

Vicenza - donna uccisa con una coltellata in casa dall'ex compagno : due feriti gravi : Una donna di 48 anni è stata trovata uccisa con una coltellata e due uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza: è accaduto in un'abitazione...

Vicenza - docente aggredito a scuola - Bussetti : 'Solidarietà all'insegnante' : Un docente di un istituto professionale di Vicenza ha sorpreso alcuni studenti a consumare uno spinello nel cortile della scuola nella quale insegna. I ragazzi erano tre: due diciassettenni e un sedicenne. Forse pensavano di farla franca poiché ad un primo sguardo la sigaretta poteva sembrare una di quelle artigianali. Dall'odore però il docente ha capito subito la vera natura della "sigaretta". In seguito al rimprovero verso gli studenti ...

Vicenza - Mimmo Di Carlo è il nuovo allenatore [FOTO] : Il Vicenza riparte da Mimmo Di Carlo. E’ il tecnico ex Chievo Verona ed ex calciatore dei biancorossi il prescelto dal presidente Stefano Rosso per tentare la risalita dalla Serie C. Di Carlo, che è stato capitano del Vicenza negli anni ’90, ha firmato un contratto triennale. Quest’anno il Vicenza ha fallito l’assalto alla Serie B, fermandosi al primo turno dei playoff di C, eliminato dal Ravenna. Mister Di Carlo verrà ...

Vicenza - operaio ruba oro dall’azienda in cui lavora : “In 20 anni preso un milione di euro” : Secondo il titolare della ditta di Cassola (Vicenza) negli ultimi 20 anni avrebbe perso metallo prezioso per oltre un milione di euro. I suoi primi sospetti erano ricaduti sui macchinari, poi ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno bloccato un dipendente all'uscita dell’azienda che aveva con sé un “lingottino” di circa 150 grammi e in casa altro oro per 80mila euro.

Vicenza : da 20 anni rubava oro all'azienda orafa - operaio denunciato (2) : (AdnKronos) - Si è passati quindi, con la collaborazione del titolare, ad un’approfondita attività di osservazione e monitoraggio, conclusasi con un intervento dei Carabinieri a metà settembre: in tale occasione è stato bloccato un dipendente all’uscita dell’azienda, trovato in possesso a seguito di

Vicenza : da 20 anni rubava oro all'azienda orafa - operaio denunciato : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - Da sempre al fianco del cittadino ma anche dell’impresa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno portato alla luce il caso di un operaio infedele di una ditta orafa di Cassola (Vi). Il titolare aveva notato diversi a

Maltempo Vicenza : tracima la roggia Riello - allagamenti [GALLERY] : A causa delle precipitazioni intense che da ieri, sabato 18 maggio, stanno interessando Vicenza, questa mattina in viale Fusinieri, nel tratto di strada a fondo cieco dal semaforo di via Quadri alla sede di Aim, è tracimata la roggia Riello causando un allagamento della strada. È intervenuto, quindi, il gruppo comunale della protezione civile che ha rimosso il materiale che ostruiva il fluire dell’acqua riportando la situazione allo stato ...