huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Ergi Skenderi e Xhulio Kaya erano due amici di 20 e 22 anni che, lo scorso fine settimana, avevano trascorso insieme una serata spensierata in discoteca, il Village di Piacenza. Una serata che si è trasformata in dramma: all’uscita del locale, intorno alle 4 del mattino, un’auto a gran velocità li ha falciati sulla Statale 45, uccidendoli sul colpo. Alla guida di un’utilitaria, distrutta nell’impatto, c’eracheavendo nel sangue un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite ed ora è stata arrestata per duplice omicidio stradale. A riportarlo è il Corriere della Sera.è in ospedale. Ha qualche contusione e dolori ovunque … Era lei la ragazza alla guida della Renault Twingo … C’era buio perché i due lampioni del tratto che stava percorrendo non erano illuminati e ...

mmanca : RT @HuffPostItalia: 'Viaggiava ubriaca'. Chi è Irina, la 30enne che ha falciato due ragazzi fuori da una discoteca a Piacenza - dammidamangiare : RT @HuffPostItalia: 'Viaggiava ubriaca'. Chi è Irina, la 30enne che ha falciato due ragazzi fuori da una discoteca a Piacenza - HuffPostItalia : 'Viaggiava ubriaca'. Chi è Irina, la 30enne che ha falciato due ragazzi fuori da una discoteca a Piacenza -