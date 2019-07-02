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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 | 45 Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19:45 (Di martedì 2 luglio 2019) Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI LATINA, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19:45 proviene da RomaDailyNews.
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