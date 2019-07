Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGEZIALE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 20:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELLULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALTEZZA CASSIA, BUS IN FASE DI RIMOZIONE, CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA, PROSEGUENDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E CASILINA. IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, SPENTO IL BUS IN FIAMME IN ESTERNA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA SORPASSO E CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA, PROSEGUENDO POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA PONTINA E CASILINA. IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MOLTI I DISAGI PER CHI SI SPOSTA NELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. TRAFFICO SCORREVOLE VERSO FIRENZE, CI SONO LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E Roma NORD PRESTARE ATTENZIONE! SPENTO L’INCENDIO SULLA Roma TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E FREGENE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MOLTI I DISAGI PER CHI SI SPOSTA NELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. COINVOLTE TRE AUTO ED UN MEZZO PESANTE SEGNALATO UN INCENDIO SULLA Roma TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E L’USCITA DI FREGENE, PRESTARE ATTENZIONE PER SCARSA VISIBILITA’ A Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA. PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA COLLATINA E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, SULLA A24 Roma TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; A Roma, INVECE, SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA PRENESTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLE Roma FIUMICINO CODE ...