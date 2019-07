Via libera al decreto anti-sanzioni Ue | Migliorano i conti | deficit giù al 2 | 04%

Tfa sostegno : ancora posti vuoti nelle università - Via libera ai candidati di altri atenei : Nei mesi scorsi è stato pubblicato il bando del Tfa (Tirocinio Fomativo Attivo) sostegno e si sono già concluse le prove di accesso al percorso abilitante. Bisogna ricordare che si tratta di un percorso abbastanza lungo in quanto si concluderà circa entro febbraio 2020 e che porterà i candidati ad ottenere il titolo di specializzazione in sostegno. Dato che tale titolo è utile ad accedere anche al concorso docenti sul sostegno che si terrà entro ...

Via libera a Huawei da Trump : le aziende USA possono venderle prodotti : Siamo giunti ad un importante punto di svolta per quel che riguarda il ban USA che pende sulla testa di Huawei: stando a quanto riportato da Bloomerg, il presidente Trump avrebbe permesso alle aziende americane di riprendere a vendere i propri prodotti al colosso cinese, cosa che non rappresenta, di per sé, un pericolo per la sicurezza nazionale. Questo, però, non significa che la società di Shenzen verrà necessariamente rimossa dalla lista ...

Donald Trump mette fine al blocco di Huawei - più o meno : Via libera agli affari con le aziende USA : Huawei potrà di nuovo contare sulle attrezzature delle aziende statunitensi: il ban di Huawei si attenua, ma la casa cinese non è ancora fuori dalla lista nera. L'articolo Donald Trump mette fine al blocco di Huawei, più o meno: via libera agli affari con le aziende USA proviene da TuttoAndroid.

Cdp - assemblea dà il Via libera alla maxicedola da 1 miliardo per il Tesoro e le Fondazioni bancarie socie : Giornata calda per Cassa Depositi e Prestiti, la cassaforte del risparmio postale degli italiani. Con una mano oggi Cdp incasserà 1,5 miliardi dai piccoli risparmiatori, con l’altra staccherà una cedola straordinaria da un miliardo a favore del Tesoro e delle Fondazioni bancarie socie. L’assemblea di Cassa Depositi e Prestiti ha dato infatti l’ok alla maxicedola richiesta dal Tesoro, azionista di maggioranza con l’82,77 ...

Decreto Crescita - Via libera alla fiducia al Senato - ora è legge : ecco cosa prevede : Il Senato ha approvato la questione di fiducia e ha dato il via libera definitivo al Decreto Crescita, uscito completamente modificato (con l'aggiunta di 60 articoli) dalla discussione alla Camera dei deputati. Votano a favore Lega e M5s, contrari Pd, Fi e Leu, si astiene Fdi. ecco cosa prevede il provvedimento.Continua a leggere

Lombardia : in Consiglio Regione Via libera a sostegno associazioni d'arma : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Via libera in commissione Cultura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Curzio Trezzani (Lega), al progetto di legge a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine. Il provvedimento riconosce e promu

Via libera ai bandi italiani per la Tav. Cirio a Conte : dia certezze. Ma governo continua a litigare sull’opera : Via libera alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori sul lato italiano del tunnel di base della Torino-Lione per un importo stimato di circa 1 miliardo di euro. Lo ha deliberato il Cda di Telt, la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione del futuro collegamento ferroviario tra Torino e Lione. L'avvio della procedura per il lotto italiano del tunnel di base, 57,5 km tra Susa e Saint Jeanne Le Maurienne, segna il ...

Tav - Via libera ai bandi per il completamento del tunnel di base : Gli "avis de marches" riguardano i lavori per il tunnel di base della nuova ferrovia Torino Lione sul territorio italiano...

Tav - Via libera ai bandi per gli appalti sul versante italiano Salvini a M5S : «Tav leggera? Amo i treni che corrono» : Il vicepremier replica alla proposta avanzata nei giorni scorsi dai 5 Stelle e aggiunge: «C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita». E intanto Telt dà il via libera al bando per il versante italiano

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (5) : (AdnKronos) - “Riteniamo infatti -ha commentato Brianza- che la televisione sia ancora il mezzo più adeguato per veicolare questo tipo di informazioni specialmente a quegli anziani che hanno difficoltà a partecipare ad incontri ed eventi dedicati alla prevenzione del fenomeno. La doppia valenza di q

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (3) : (AdnKronos) - Il ‘modello’ rappresentato dal Consiglio regionale è stato rivendicato anche dal consigliere Marco Alparone (Fi). “Questa comprovata efficienza ed efficacia non deve passare per ‘normale’, ma essere uno stimolo per tutta la politica. Il costo straordinariamente basso del nostro Consigl

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (4) : (AdnKronos) - Pollice verso invece da parte del Movimento 5 Stelle. “La nostra posizione -ha dichiarato il consigliere Marco Fumagalli- è negativa. Non tanto da un punto di vista tecnico ma politico. Notiamo ci sia un vero e proprio appiattimento rispetto alle indicazioni della Giunta. Mi auguro che

Lombardia : da Consiglio regionale Via libera a rendiconto annuale (2) : (AdnKronos) - Inoltre i 300mila euro destinata ai patrocini (di cui a istituzioni pubbliche il 25,14% e a istituzioni private il 74,86%). Il Consiglio regionale nel 2018 ha effettuato pagamenti entro la scadenza per oltre il 97% delle fatture ricevute, con un tempo medio tra la data di ricevimento d