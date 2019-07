Verona | Juric si presenta | «Qui una grande opportunità»

Hellas Verona - Juric si presenta in conferenza stampa : “Avevo dato la mia disponibilità anche in caso di B” : L’accordo e l’annuncio sono arrivati da un po’ di tempo, ma solo oggi è stato presentato a stampa e tifosi il nuovo tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric. L’obiettivo è condurre alla salvezza la squadra scaligera dopo l’impresa ai playoff di Serie B culminata con la rimonta nella finale di ritorno contro il Cittadella. A presentarlo è il direttore sportivo Tony D’Amico: “E’ passato un ...

Hellas Verona - Juric è il nuovo allenatore : Hellas Verona Juric nuovo allenatore. A distanza di un anno dalla retrocessione in Serie B, l’Hellas Verona è tornato in Serie A e punta a rimanere nel massimo campionato il più a lungo possibile. Il club tiene in modo particolare alla pianificazione e così, all’indomani dell’annuncio delle date in cui si terrà il ritiro precampionato […] L'articolo Hellas Verona, Juric è il nuovo allenatore è stato realizzato da Calcio e ...

Hellas Verona - ufficiale : Ivan Juric è il nuovo allenatore : Mancava solo l’ufficialità, arrivata poco fa: Ivan Juric è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Nonostante abbia ottenuto la promozione in Serie A, infatti, Alfredo Aglietti non è stato confermato alla guida degli scaligeri, che già da qualche giorno avevano virato sull’ex Genoa. Ecco la nota del club sul proprio sito ufficiale. “L’Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Juric la guida tecnica ...