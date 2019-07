Varato dal governo un piano anti-infrazione da 7 | 6 miliardi e il decreto salva-conti

agi

(Di martedì 2 luglio 2019) La prima notizia arriva quando il Consiglio dei ministri non è ancora iniziato. Ed è la mancata presenza del vicepremier Luigi Di Maio, assente per motivi personali, di salute. Questa la motivazione che, secondo fonti qualificate del Movimento 5 stelle, il leader pentastellato avrebbe addotto come giustificazione per aver saltato un Cdm così importante che ha dato il via libera al disegno di legge di assestamento del bilancio e alper evitare la procedura diper deficit eccessivo, proposta dalla commissione europea. La comunicazione dell'assenza di Di Maio era stata fatta giovedì scorso alla presidenza del Consiglio, fanno trapelare fonti di Palazzo Chigi. "È comunque un fatto che Luigi non ha votato l'assestamento di bilancio", fa, però, notare un componente M5s del. Lo stesso 'cattivo' pensiero che hanno avuto molti ...

