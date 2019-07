Vacanza in villa di lusso su un isola privata? Sì | a partire da 10 euro a persona

Bambini in ospedale - per le famiglie la Vacanza è solidale : "In Salento il villaggio del sorriso" : A Cutrofiano, in provincia di Lecce, un'associazione offre accoglienza ai genitori che soffrono e combattono. "Piscina, pasti tipici salentini, e un taxi sociale per il mare: tutto ciò che serve per ritrovarsi come famiglia"