USA-Inghilterra | Mondiali calcio femminile 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in

(Di martedì 2 luglio 2019) Stasera alle ore 21.00 andrà in scena a Lione (Francia) la prima semifinale deiditra USA e. Una vera e propria finale anticipata tra due squadre capaci di esprimere un gioco di alto livello nelle precedenti uscite. Le due selezioni arrivano all’appuntamento, dopo aver superato Spagna e Francia (Stati Uniti) e Camerun e Norvegia (). Le americane puntano chiaramente alla conferma dello scettro, per salire sul tetto del mondo per la quarta volta nella loro storia, la seconda consecutiva. Tuttavia, se c’è una compagine capace di disinnescare le armi degli States, questa è proprio la selezione di Phil Neuville. Forza fisica e grandi capacità albergano anche in questa squadra e il netto 3-0 rifilato alle norvegesi ne è una dimostrazione. USA-scenderanno in campo quest’alle ore 21.00 e la copertura ...

