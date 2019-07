Ursula von der Leyen nominata presidente della Commissione Ue. Christine Lagarde alla Bce : Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea mentre a capo della Bce è stata nominata Christine Lagarde: due donne salgono così ai vertici...

Chi è Ursula von der Leyen - che a meno di sorprese sarà la nuova presidente della Commissione Europea : Ha 60 anni e una lunga carriera nel governo tedesco: sostituirà Jean-Claude Juncker a partire dall'1 novembre

Chi è Ursula von Der Leyen : candidata alla presidenza Commissione UE : Chi è Ursula Von Der Leyen: candidata alla presidenza Commissione UE Sono ore di trattative febbrili quelle per la individuazione del prossimo Presidente della Commissione Europea. In pole position, per la successione a Jean-Claude Juncker, al momento c’è il nome dell’attuale ministro della Difesa tedesca Ursula Von Der Leyen. Ursula Von Der Leyen vicina a Merkel e sponsorizzata da Macron Tra i principali sponsor ...

Chi è Ursula von Der Leyen - la ministra tedesca probabile presidente della Commissione Ue : Ursula von Der Leyen potrebbe essere la prossima presidente della Commissione europea: sarebbe la prima donna a ricoprire questo incarico. Attualmente ministro della Difesa in Germania (anche in questo caso è stata la prima donna nel 2013), è vicina alla cancelliera Angela Merkel ed appartiene allo stesso partito della cancelliera tedesca.Continua a leggere

Ue - l'ipotesi Ursula von der Leyen per la Commissione prende quota. Sì di Visegrad - no dei socialisti : prende quota il nome della ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione Europea. L'esponente della Cdu accetterebbe l'incarico qualora le...

UE - la Commissione Europea potrebbe essere guidata da Ursula von der Leyen : Nel nuovo round del Consiglio Europeo per le nomina dei vertici UE è il nome del Ministro della Difesa della Germania Ursula Von der Leyen in pole position come Presidente della Commissione UE al posto di Jean-Claude Juncker, rimasto alla guida dal 2014 ad oggi.Ad affiancare Ursula Von der Leyen nel pacchetto delle nomine che sarà votato oggi a Bruxelles ci sarebbero l'ex ministro dell'economia francese Christine Lagarde alla guida della ...

Chi è Ursula von der Leyen - una lady di ferro per il dopo Juncker : Si scrive Ursula von der Leyen, si legge Angela Merkel. Se gli italiani non avevano amato il "rigidismo contabile della...

Figlia d'arte - 7 volte mamma - merkeliana. Chi è Ursula von der Leyen : Per la guida alla Commissione Ue sono salite le quotazioni di Ursula Von der Leyen, ministro della Difesa tedesco dal dicembre del 2013 ed esponente di punta della Cdu tanto da meritarsi il titolo di “delfina” della cancelliera Angela Merkel.Figlia di Ernst Albrecht, a lungo presidente del Land della Bassa Sassonia, è cresciuta a Bruxelles dove ha frequentato la scuola europea dal 1964 al 1971. La sua carriera politica inizia ...

Ursula von der Leyen pronta ad accettare la presidenza della Commissione europea : Sarebbe stato Emmanuel Macron a proporre ad Angela Merkel la nomina del ministro della Difesa tedesco. Il premier del Belgio Charles Michel potrebbe ottenere la presidenza del Consiglio europeo

Segnali di convergenza su Ursula von der Leyen alla Commissione Ue : Ursula von der Leyen, 61 anni, tedesca della Cdu quindi del Ppe, ministro della Difesa del governo Merkel, ma soprattutto da sempre ministro del governo Merkel, fin dal suo esordio alla Cancelleria nel 2015. Potrebbe essere lei, evangelica con sette figli, il prossimo presidente della Commissione europea, da quello che trapela dal vertice in corso a Bruxelles, dove i leader ancora sono impegnati nei bilaterali e si riuniranno in consiglio nel ...