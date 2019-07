Ursula von der Leyen | dalle battaglie per le madri alla Difesa | fedelissima della Merkel

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) In Germania è conosciuta per leper lelavoratrici e per essere una dura, un cane sciolto. Anche per questo Angelala apprezza e non ha mai voluto rinunciare a darle in ruolo nei suoi governi. 60 anni, a sua volta madre di 7 figli,von derè la prima donna a diventare presidenteCommissione europea.cancelliera, tanto da essere per anni indicata come la sua vera erede, von derè un profilo di marca Cdu, fin dal padre Ernst Albrecht, ex primo ministroBassa Sassonia per i cristiano-democratici. Ma non è una donna di partito, anzi: per portare avanti le sue idee ha rischiato, si è fatta nemici, ma poi ha prevalso. Sopratutto quando si è occupata di temi sociali: sostegno alle famiglie a cominciare dagli asili nido, assegno parentale, ricalcolo dell’assegno dell’Hartz IV (il reddito di cittadinanza ...

