Uomo esce in giardino e trova un cadavere | È caduto da un aereo

(Di martedì 2 luglio 2019) Pina Francone Il macabro rimento nel sud di Londra: il corpo èda un velivolo della Kenya Airways È uscito ine si èto di fronte un. Avvertita la polizia, la scoperta: quel corpo eradal cielo, da unin transito. La macabra vicenda a nel sud di Londra. "Il corpo di un sospetto clandestino è finito neldi una casa a Clapham, nel Lambeth", scrivono i media inglesi e in seguito sia le forze dell'ordine che la compagnia aerea, la Kenya Airlines, protagonista del fatto hanno confermato l'ac. La vittima si sarebbe intrufolata nel mezzo a Nairobi, viaggiando per tutte le ore del volo nei pressi dell'apertura del carrello di atterraggio, dove è morto di freddo. In quota, infatti, le temperature scendono fino a -50 gradi centigradi e per un essere umano è impossibile sopravvivere per ore in tali condizioni ...

