Uomini e donne trono over | esplosione nella casa di Anna Grassi e Carmine Grasso

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni - dedica ad Irene Capuano : 'niente di più semplice' : UOMINI e DONNE, Andrea Cerioli parla della fidanzata Arianna confessando che la sceglierebbe per altre mille volte: poi l'ex tronista dice la sua anche...

Uomini e Donne : esplosione nella villa di Anna e Carmine - lei in gravi condizioni : In queste ore i telespettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sono particolarmente scossi a causa di un episodio davvero sconcertante. Due concorrenti del trono over di Uomini e Donne, infatti, sono stati travolti da un incidente domestico davvero molto grave. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Anna e Carmine. I due si sono conosciuti nel corso di questa stagione del talk show condotto da Maria De Filippi. Le ...

Uomini e Donne : Giulia si è vista con Giulio Raselli? Spunta un video : Giulia Cavaglià e Giulio di Uomini e Donne si sono rincontrati? L’indiscrezione Giulia Cavaglià, in questi giorni, ha fatto discutere per essersi lasciata con Manuel. Tra i due sembrava andasse tutto a gonfie vele, ma purtroppo la vacanza di lui a Ibiza ha distrutto il loro rapporto. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa IlVicolodelleNews.it ha riportato una clamorosa indiscrezione. Di cosa si tratta? L’ex tronista di Uomini e ...

Anna Grassi in gravi condizioni! Esplode la villetta di due ex del trono over di Uomini e Donne : Sarebbero gravi le condizioni di salute di Anna Grassi, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Martedì 25 giugno, intorno alle 9 del mattino, una violenta esplosione avrebbe fatto saltare in aria la villetta di Migliano, in provincia di Avellino, nella quale i due convivono da qualche tempo. Nello scoppio sarebbero rimasti feriti entrambi, avendo riportato ustioni su parte del corpo. Trasportati in ospedale, Anna verserebbe in ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi nuda su Instagram scatena le polemiche - la foto : La nota dama del trono over in pose hot sui social, la blogger Deianira Marzano: "Hai perso il lume della ragione"

Giorgia Lucini di Uomini e Donne - un dolore enorme : l’addio in lacrime alla sua Olivia : Ricordate Giorgia Lucini, la ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante? Torniamo a parlare di lei perché, come fatto sapere a mezzo social, la bella Giorgia sta facendo i conti con un grande dolore: è in lutto per l’adorata cagnolina Olivia. Giorgia ha dato la brutta notizia ai suoi fan tramite alcune Storie di Instagram in cui piange per la morte della sua adorata bulldog francese. Prova a trattenere le lacrime ma non ...

Uomini e Donne shock : Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di nuovo insieme : Sui social spuntano alcuni video l'ex tronista e l'ex corteggiatore insieme nella stessa automobile.

Uomini e Donne Ufficiale! Giulia e Manuel si Sono Lasciati! : Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, ammette di essersi lasciata con Manuel Galiano! Ecco le sue sconvolgenti parole! Giulia Cavaglià parla della relazione con Manuel Galiano e la definisce un flop. Le relazioni a Uomini e Donne sembrano non durare molto: dopo l’addio di Angela Nasti ed Alessio Campoli, che ha scatenato molte polemiche, è arrivato il momento anche per Giulia e Manuel. Tra la Cavaglià e Galiano l’amore è ...

Choc a Uomini e Donne! Esplode la villetta di Anna e Carmine... lei lotta tra la vita e la morte : C’è grande preoccupazione tra i telespettatori di Uomini e donne a seguito dell’indiscrezione trapelata nelle scorse ore: Anna e Carmine, una coppia nata all’interno del trono over, sono rimasti vittime di un incidente domestico e la dama verserebbe in gravi condizioni. Stando a quanto riportano i beninformati, si è verificata un’esplosione nella villetta in cui i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi vivono.\\ È successo la ...

Perché gli Uomini non trovano mai niente (e le donne tutto)? : Sarà capitato anche a casa vostra: vostro marito o vostro figlio cercano disperatamente dei calzini o le chiavi dell’auto e voi individuate subito quello che loro non riescono a trovare e che magari è proprio davanti ai loro occhi o in zone ben visibili della stanza. Non arrabbiatevi con loro, esiste una spiegazione scientifica. Tutta questione di visione periferica Tanto tempo con il cassetto aperto senza vedere il portafoglio che stanno ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli : "Vorrei un figlio domani" : Contrariamente a quanto si leggeva nella blogosfera, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non hanno attraversato alcuna crisi: i due sono rimasti insieme anche se non hanno ritenuto opportuno smentire o confermare ciò che si stava scrivendo di loro sul web.Anzi, nelle ultime ore l'ex gieffino è uscito allo scoperto rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto dell'eventualità di un figlio, che lui ha manifestato come ...

Uomini e Donne. I Fan Chiedono un Confronto fra le Coppie Scoppiate! : Dopo le incredibili rotture fra Angela Nasti, Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, i fan Chiedono un doveroso scontro in TV. La Risposta di Raffaella Mennoia lascia ben sperare. Ecco chi rivedremo a settembre a Uomini e Donne! Non hanno avuto fortuna e vita facile le ultime Coppie uscite da Uomini e Donne. Nel corso del solo mese successivo alla fine della stagione del programma, infatti, ben due Coppie sono passate dal presente ...

Uomini e donne - esplosione nella villetta di Anna e Carmine : lei è grave - combatte tra la vita e la morte : Un’improvvisa esplosione, dovuta a una fuga di gas, ha fatto letteralmente saltare in aria la villetta di Anna e Carmine, coppia nata al Trono Over di Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo scoppio ha provocato ustioni e ferite ad entrambi, ma se Carmine se l’è cavata con ferite superficiali, la signora Anna ha subito invece gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e ora si trova ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Francesco Fedato : vacanze d’amore dopo le bugie in tv : E’ stato un periodo duro per Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “Uomini e donne” dove, seduta sul trono del programma condotto da Maria De Filippi, ha nascosto il fatto di essere già fidanzata. Il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera.\\ I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati ...