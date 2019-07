Uomini e Donne shock | Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di nuovo insieme

Uomini e Donne - Barbara De Santi del trono over in topless e tanga : “Ha perso il lume della ragione” : Anche nella passata stagione del trono over di Uomini e Donne Barbara De Santi di è distinta. Da sempre tra le dame più controverse del parterre femminile, divide l’opinione del pubblico: c’è chi la ama e chi la odia. Il programma ora è in pausa estiva, ma la De Santi continua a essere molto seguita sui social network. Solo qualche giorno fa la dama si è resa protagonista di una gaffe che il web proprio non le ha perdonato e che le ha fatto ...

Uomini e Donne Ufficiale! Giulia e Manuel si Sono Lasciati! : Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, ammette di essersi lasciata con Manuel Galiano! Ecco le sue sconvolgenti parole! Giulia Cavaglià parla della relazione con Manuel Galiano e la definisce un flop. Le relazioni a Uomini e Donne sembrano non durare molto: dopo l’addio di Angela Nasti ed Alessio Campoli, che ha scatenato molte polemiche, è arrivato il momento anche per Giulia e Manuel. Tra la Cavaglià e Galiano l’amore è ...

Choc a Uomini e Donne : esplode la villetta di Anna e Carmine. Lei lotta tra la vita e la morte : C’è grande preoccupazione tra i telespettatori di Uomini e Donne a seguito dell’indiscrezione trapelata nelle scorse ore: Anna e Carmine, una coppia nata all’interno del trono over, sono rimasti vittime di un incidente domestico e la dama verserebbe in gravi condizioni. Stando a quanto riportano i beninformati, si è verificata un’esplosione nella villetta in cui i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi vivono. È successo la ...

Perché gli Uomini non trovano mai niente (e le donne tutto)? : Sarà capitato anche a casa vostra: vostro marito o vostro figlio cercano disperatamente dei calzini o le chiavi dell’auto e voi individuate subito quello che loro non riescono a trovare e che magari è proprio davanti ai loro occhi o in zone ben visibili della stanza. Non arrabbiatevi con loro, esiste una spiegazione scientifica. Tutta questione di visione periferica Tanto tempo con il cassetto aperto senza vedere il portafoglio che stanno ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli : "Vorrei un figlio domani" : Contrariamente a quanto si leggeva nella blogosfera, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non hanno attraversato alcuna crisi: i due sono rimasti insieme anche se non hanno ritenuto opportuno smentire o confermare ciò che si stava scrivendo di loro sul web.Anzi, nelle ultime ore l'ex gieffino è uscito allo scoperto rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto dell'eventualità di un figlio, che lui ha manifestato come ...

Uomini e Donne. I Fan Chiedono un Confronto fra le Coppie Scoppiate! : Dopo le incredibili rotture fra Angela Nasti, Alessio Campoli e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, i fan Chiedono un doveroso scontro in TV. La Risposta di Raffaella Mennoia lascia ben sperare. Ecco chi rivedremo a settembre a Uomini e Donne! Non hanno avuto fortuna e vita facile le ultime Coppie uscite da Uomini e Donne. Nel corso del solo mese successivo alla fine della stagione del programma, infatti, ben due Coppie sono passate dal presente ...

Uomini e donne - esplosione nella villetta di Anna e Carmine : lei è grave - combatte tra la vita e la morte : Un’improvvisa esplosione, dovuta a una fuga di gas, ha fatto letteralmente saltare in aria la villetta di Anna e Carmine, coppia nata al Trono Over di Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo scoppio ha provocato ustioni e ferite ad entrambi, ma se Carmine se l’è cavata con ferite superficiali, la signora Anna ha subito invece gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e ora si trova ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Francesco Fedato : vacanze d’amore dopo le bugie in tv : E’ stato un periodo duro per Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a “Uomini e donne” dove, seduta sul trono del programma condotto da Maria De Filippi, ha nascosto il fatto di essere già fidanzata. Il tempo, la famiglia e il suo nuovo amore, Francesco Fedato, attaccante del Trapani, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza a Formentera.\\ I due infatti si sono innamorati e ora, come dimostrano i numerosi post pubblicati ...

Aic - Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUomini : progetto contro la violenza sulle donne : Damiano Tommasi presenta #FACCIAMOGLIUOMINI, il progetto di AIC, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, volto alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. “Il simbolo del progetto è un narciso, un fiore che ha un doppio significato. Rappresenta vanità e bellezza dell’uomo. L’Aic – ha affermato ancora Tommasi – vuole ...

Lei combatte tra la vita e la morte! Uomini e donne - esplosione nella villetta di Anna e Carmine : La notizia dell'esplosione della villetta in cui vivono Anna e Carmine del Trono Over ha gettato nello sconforto i telespettatori di "Uomini e donne". I telespettatori di "Uomini e donne" si dicono nelle ultime ore preoccupati, per l'indiscrezione trapelata in rete che vedrebbe due ex protagonisti del Trono Over vittime di un incidente domestico. Stando a quanto riportano i beninformati, la coppia Anna e Carmine, formatasi al ...

Uomini e donne - un caos a Mediaset : saltano le coppie - autrice nel mirino : Un vero caos a Mediaset. Scoppiano le coppie e Uomini e donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, si legge su Gossip e Tv, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte sbagliate. Nel mirino la stessa Raffael

Uomini e Donne over - Salvio e Luisa svelano : 'Ci siamo regalati gli anelli' : Nonostante il talk show pomeridiano di Maria De Filippi sia, ormai, volto al termine, i personaggi del trono classico e del trono over continuano a far parlare di sé. In queste ore, due ex esponenti del trono over hanno deciso di lasciarsi intervistare dai giornalisti del settimanale Uomini e Donne Magazine ed hanno rivelato delle cose molto importanti. I protagonisti sono Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. I due si sono conosicuti quest'anno ...

Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia sotto accusa : la replica : Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia sotto accusa risponde: “Troppo potere decisionale? Io responsabile di molte cose”. La replica sorprende Scoppiano le coppie e Uomini e Donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte […] L'articolo Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...