Un’estate di vent’anni fa | il vento dell’est soffia su Milano

(Di martedì 2 luglio 2019) Andriy Shevchenko è il primo rinforzo di punta del Milan campione d’Italia in carica. E’ il luglio del 1999. Inizia una storia destinata a divenire leggenda di Stefano Ravaglia Si narra che in uno dei suoi primi giorni a Milanello, concluso l’allenamento, si guardava intorno un po’ stranito. “Ma, quindi? Tutto qui? Abbiamo finito?”. Uno come lui, abituato ad allenarsi fino a vomitare nelle terrificanti sessioni del colonnello Lobanovski, aveva ancora molto da dare. Nel centro sportivo rossonero c’era arrivato per quarantuno miliardi, dalla Dinamo Kiev e anche grazie a una relazione del fido Balestra, osservatore e preparatore tecnico dei rossoneri che scriveva: “Non ci sono dubbi: è da Milan”, sottolineando anche la riga per essere ancora più chiaro. E da Milan lo è stato davvero Andriy Shevchenko da Dvirkivscyna, ...

