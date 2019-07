Una volpe artica ha percorso 3 500 chilometri dalle Svalbard al Canada

Raidue - Adriana Volpe è ancora Una furia : "Ma davvero avete il coraggio?". Freccero brutalizzato : Adriana Volpe ancora all'attacco. Dopo un primo sfogo pubblicato su Facebook e Instagram, la conduttrice, arrabbiata con Raidue per la cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, questa volta è tornata a dire la sua attraverso Twitter in risposta al blogger Giulio Pasqui. Scintilla: gli ascolti flop

Chi è il gatto volpe - il misterioso ed elusivo felino della Corsica : forse è Una nuova specie : Dopo anni di ricerche l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) potrebbe classificare lo schivo e misterioso "gatto volpe" come una nuova specie. Il felino, conosciuto col nome di ghjattu volpe in lingua corsa, vive in una foresta della Corsica meridionale e il suo DNA sembra differire da quello di altri gatti selvatici.Continua a leggere

Giancarlo Magalli trascinato in tribUnale da Adriana Volpe con l'accusa di diffamazione : Il 15 luglio (data ancora da confermare) il conduttore televisivo Giancarlo Magalli dovrà presentarsi al tribunale di Milano per rispondere di un'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. La presentatrice trentina, raggiunta dal quotidiano "Repubblica", ha spiegato che i procedimenti intentanti contro il volto noto de "I Fatti Vostri" sono due: uno a Roma, relativo alle parole scritte da Magalli sui social network, l'altro ...

Adriana Volpe attacca la Rai sul caso Magalli : “Mi hanno lasciata sola e mandato Una lettera di richiamo” : Adriana Volpe attacca la Rai il giorno dopo il rinvio a giudizio del Tribunale di Milano di Giancarlo Magalli. Il conduttore è accusato di diffamazione per le frasi che ha rivolto alla collega negli ultimi due anni, come “Rompipalle” oppure “Non parlo con le bestie”. Parole che la Volpe reputa oltraggiose e che costringeranno Magalli a difendersi nel corso del processo. Ora la conduttrice ha rotto il silenzio sul caso e ...

Adriana Volpe porta in tribUnale Giancarlo Magalli : «Puoi sfregiare Una donna anche con le parole. La Rai non ha mai voluto prendere posizione». E anticipa la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Dalla piazza de I Fatti Vostri all’aula di un tribunale. Prosegue la battaglia legale di Adriana Volpe nei confronti di Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, accusato di diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 luglio per chiarire la sua posizione. La Volpe, intervistata da Repubblica, ha spiegato perchè ha scelto di adire le vie legali contro il collega. Adriana, in primis, ha ...