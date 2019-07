UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 luglio 2019

UNA VITA - trame spagnole : Samuel perdona Diego prima di morire tra le braccia di Genoveva : La morte di Samuel Alday sarà un evento tragico che caratterizzerà le nuove puntate spagnole di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Il fratello di Diego verrà ucciso nel tentativo di difendere sua moglie Genoveva Salmeron dalla furia di Cristobal. Una Vita: Genoveva minacciata da Cristobal Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su in Italia, si soffermano su un'inaspettata ...

UNA VITA - spoiler : Leonor scopre che Inigo ha una moglie e un figlio - Eva e Nacho : La soap opera iberica 'Una Vita' è sempre in grado di incuriosire i telespettatori. Le trame riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che il vero Inigo Cervera, che si presenterà a tutti gli abitanti con il suo nuovo nome, ovvero Peña, stravolgerà la Vita di Leonor Hidalgo e del fratello di Flora. Il proprietario de La Deliciosa farà i conti con due personaggi legati al suo passato. Nel capitolo numero 783, metteranno piede nel quartiere ...

UNA VITA Anticipazioni 2 luglio 2019 : Arturo sta male : Arturo accusa un capogiro improvviso e la sua salute sembra essere compromessa. Per non preoccuparla, il colonnello decide di non dire nulla a Silvia dei suoi problemi alla vista.

UNA VITA - anticipazioni : arrivano EVA e NACHO - la moglie e il figlio (presunto) di… : Due nuovi e sorprendenti ingressi caratterizzeranno le future puntate italiane di Una Vita: nel corso dell’episodio 783 della telenovela, i telespettatori faranno infatti la conoscenza di Eva (Ariana Bruguera) e del piccolo NACHO, la moglie e il presunto figlio del falso Iñigo Cervera (Xoan Forneas), il fidanzato di Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Scopriamo insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Una Vita, ...

UNA VITA anticipazioni spagnole : Rosina lascia Liberto e ritrova Ignacio : anticipazioni spagnole Una Vita: Rosina e Liberto si lasciano e ad Acacias arriva Ignacio Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’arrivo di Ignacio, subito dopo la rottura tra Rosina e Liberto. La Rubio sceglie di chiudere il suo matrimonio con il giovane Soler, dopo il tradimento di quest’ultimo. Scendendo nel dettaglio, la coppia […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina lascia Liberto e ritrova ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : Lolita schiaffeggia in strada la dark lady Genoveva : Nelle puntate spagnole di Una Vita è recentemente entrata in scena una nuova dark lady, intenzionata a portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Calle Acacias. Lei è Genoveva, la vedova di Samuel, che ha trovato una sorprendente alleanza con Ursula, da poco tornata nel quartiere dopo un lungo periodo trascorso in manicomio. Genoveva odia i propri vicini di casa in quanto attribuisce loro le colpe della morte di Samuel: ...

UNA VITA Anticipazioni 1 luglio 2019 : Blanca fa la conoscenza di Cristina Novoa : La "devota", che terrà sotto scacco la povera Blanca, arriva ad Acacias e fa la conoscenza della sua preda

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 6 luglio : Cosa succederà a Una VITA negli episodi in onda QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Vi riepiloghiamo le anticipazioni fino al 6 luglio 2019 e vi ricordiamo che sabato ci aspetta ancora una volta una puntata in prima serata su Rete 4. Ursula porta Blanca davanti alla tomba di sua figlia e la ragazza crolla. Tornate ad Acacias, la madre le presenta Cristina Novoa, la donna a cui è apparsa la Vergine. Arturo ha un capogiro ma cerca di nasconderlo a ...

Anticipazioni UNA VITA luglio : Riera viene ferito all'addome - muore il medico di Moises : Le Anticipazioni della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' rivelano che, nelle prossime settimane, il detective Riera s’impegnerà per scoprire la verità in merito al rapimento del piccolo Moises. L'uomo vorrà conquistare l'amore di Carmen e si tratta di uno dei motivi per i quali deciderà di dare un aiuto a Blanca e Diego. Il commissario vorrà risolvere la questione riguardante il piccolo Moises e aumenterà le ...

UNA VITA - trame spagnole : Liberto lascia la casa della moglie Rosina : L’appassionante sceneggiato spagnolo intitolato “Una Vita” e nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di stupire con nuovi intrighi e colpi di scena. Gli spoiler riguardanti gli episodi che i telespettatori iberici vedranno nel corso di questa settimana, annunciano che si scioglierà in modo definitivo una storica coppia. Si tratta di Liberto Seler, che pentito di aver tradito la moglie Rosina Rubio, si adeguerà alla volontà della ...

UNA VITA - trame spagnole : Felipe sempre più vicino alla sua domestica Marcia : La popolare serie televisiva Una Vita continua ad arricchirsi di straordinari colpi di scena. Le trame degli episodi in programmazione in Spagna questa settimana rivelano che Felipe Alvarez Hermoso darà dimostrazione di essere il solito donnaiolo. L’avvocato sarà sempre più vicino alla sua nuova domestica Marcia senza sapere che la donna in realtà è una spia di Ursula Dicenta e Alfredo Bryce. Felipe e Marcia sempre più complici, Cinta decide di ...

UNA VITA - spoiler 1-2 luglio : Ursula porta Blanca davanti alla tomba della figlia : Continuano le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, 'Una vita'. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 757 di lunedì 1 luglio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Ursula. La Dicenta vorrà migliorare il rapporto con Blanca con l'intento di convincere la figlia della sua buona fede e dell'estraneità alla scomparsa del piccolo Moises. La dark lady farà 'crollare' la compagna di Diego che ...

UNA VITA - trame : Diego svela a Blanca che Moises è ancora vivo : La scomparsa di Moises sarà al centro delle prossime puntate di Una Vita, in onda a breve su Canale 5. Se Blanca Dicenta verrà plagiata da Cristina con la complicità di sua madre (Ursula), Diego Alday inizierà a fare delle indagini fino a scoprire la verità su suo figlio grazie all'aiuto di Carmen. Una Vita: Blanca perde la ragione Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano ...