Una smart city sostenibile alle porte di Roma con la “scienza come volano di sviluppo”

Ecco come Una serratura smart può diventare poco sicura : I ricercatori Chase Dardaman e Jason Wheeler hanno trovato alcuni problemi in una delle serrature intelligenti di Zipato. Scopriamo tutti i dettagli

Volete Una casa intelligente? Approfittate della Smart Home Week di MediaWorld : Da MediaWorld è la Smart Home Week, con moltissime offerte sui prodotti per la casa intelligente, anche targati Google e Amazon: andiamo a scoprire gli sconti solo online validi fino al 7 luglio.

YouTube Music aggiunge Smart Downloads - Una funzione che scarica per voi le canzoni : L'app sta per ottenere una nuova funzionalità chiamata Smart Downloads che scaricherà automaticamente fino a 500 canzoni dalla playlist dei brani piaciuti per consentirne l'ascolto anche offline. Questa opzione sarà disponibile per gli abbonati YouTube Music Premium che potranno selezionare il numero di brani che desiderano scaricare nelle impostazioni.

Qualcomm Snapdragon 855 diventa il primo SoC mobile sicuro come Una smart Card : Qualcomm ha annunciato che lo Snapdragon 855 è il primo SoC con certificazione di sicurezza Common Criteria EAL-4+, standard massimo delle Smart Card.

LG inaugura Una nuova gamma di smartphone economici : ecco W10 - W30 e W30 Pro : LG ha ufficializzato in India ben tre nuovi smartphone che fanno capo ad una gamma inedita: W10, W30 e W30 Pro

Ecco Una carrellata di offerte su smartphone Android : Huawei P30 Lite - HONOR View20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Huawei P30 Lite, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9

La custodia che trasforma lo smartphone in Una fotocamera professionale : La foto ricordo di una giornata o, ancora meglio, di una vacanza al mare è un must a ogni latitudine, e se siete alla ricerca di strumenti utili per assicurarvi uno scatto d'autore GDome Mobile può aiutarvi a centrare l'obiettivo. Evoluzione dei sistemi fotografici dedicati ai vari modelli di GoPro, l'ultima creazione dell'azienda sudafricana sfrutta una lente curva per potenziare le immagini (e i video) subacquee scattate con lo ...

Modalità LUna ed EMUI 9.1 su altri smartphone Huawei : ecco tutti i modelli : Tutta la serie Huawei Mate 20 riceverà la EMUI 9.1 fra pochi giorni. Su Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20 X arriverà anche la Modalità Luna.

Xiaomi lancia Una nuova promo su lampadine smart e speaker Bluetooth : Xiaomi terrà una vendita flash nelle serate di oggi e domani avente ad oggetto le Xiaomi Mi LED smart Bulb e lo Xiaomi Mi Pocket speaker 2.

Caricatore Solare Aukey - d'estate Una "ciambella di salvataggio" per lo smartphone : In una spiaggia assolata, sotto l'ombrellone capita sempre più spesso (ahimè) di vedere persone intente a consultare il proprio profilo Instagram i Facebook, controllare la posta elettronica, whatsappare. Lo smartphone è uno strumento indispensabile come fotocamera, ma anche per effettuare pagamenti e anche… pensate, per telefonare. Tante ore al mare può voler dire un grande dispendio di energia. Lo schermo, e i dati mobili consumano la ...

Xiaomi è inarrestabile e lancia un nuovo scooter e Una nuova maglietta smart : Xiaomi lancia una nuova maglia per lo sport con sensore integrato e uno scooter autobilanciato con autonomia maggiorata e ottimo prezzo.

Arriva Una pioggia di offerte su smartphone Android : Nokia 8.1 - HONOR View20 - ASUS ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Nokia 8.1, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10 Plus e Galaxy Note 9