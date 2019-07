Un tattoo per la lotta al tumore

vanityfair

«Il cancro ti toglie molto più del seno. Si porta via i tuoi capelli, la tua autostima». Eppure, Grace Lombardo, mamma di 3 figli, quell'autostima non l'ha ceduta. Anzi. Al cancro al seno, quello diagnosticatole nel 2016, a soli 35 anni, ha risposto con la tenacia e l'invidiabile forza di chi sa che non può arrendersi, ma solo lottare. E oggi, i segni di quella battaglia hanno le sembianze di fiori tatuati, «sbocciati» sulle cicatrici lasciate dalla doppia mastectomia e la successiva ricostruzione a cui si è sottoposta nel 2017. Quasi fossero il simbolo di una rinascita dal buio lasciato del male ...

