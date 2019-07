UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 luglio 2019

tvsoap

(Di martedì 2 luglio 2019)settimanaliUnalda lunedì 8 a venerdì 12: Alberto sembra pronto a tutto pur di rovinare l’avvio del nuovo business di Roberto e Filippo. Franco sta per tornare in palestra e per incontrare di nuovo Ciro, ma ci sarà una novità ad attenderlo. L’incontro di Assunta con Alex potrebbe mettere in crisi i sentimenti di Vittorio nei confronti della ragazza. Per sottrarsi all’ingerenza di Assunta, Vittorio propone ad Alex di partire per una breve vacanza, ma il ragazzo continua a pensare ad Anita… e infatti finisce per cedere! Convinti che con l’intermediario di Londra sia andato tutto bene, Roberto e Filippo ignorano che Alberto è disa tutto pur di convincerlo a firmare con lui. Franco e Ciro superano i loro contrasti. Vittorio si sente profondamente in colpa dopo aver fatto l’amore con Anita; a quel punto ...

