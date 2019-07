Un pannello solare da appendere alla finestra

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) (Foto: Kickstarter) Si chiama Window Solar Charger, ovvero caricatoreda: un nome che descrive perfettamente la natura di un gadget che sta spopolando sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Si tratta infatti di uncompatto, leggero e dal design molto gradevole che si può agganciare facilmente e comodamentedi casa attraverso una ventosa che si applica in modo sicuro al vetro. Grazie allo scarso ingombro e a un’estetica moderna e minimalista può adattarsi a ogni stile di arredamento, e la struttura è semitrasparente per non bloccare l’ingresso della luce. Così come per altri modelli di pannelli portatili, anche Windows Solar Charger è dotato di una batteria interna che viene ricaricata dal sole e che permette il trasferimento di energia ai vari gadget personali come smartphone, tablet, lettori di ebook e così via. (Foto: ...

