Un pacco sospetto bussa alle porte di Facebook | si pensa al gas sarin

(Di martedì 2 luglio 2019) Durante le prime ore del mattino del 1 luglio i media americani comunicano che è stato recapitato uncontenente il gaspresso gli uffici postali del quartier generale di, a Menlo Park - uno dei distretti della Silicon Vy, il paradiso della new economy, in California. Che cos'è il gase quando è stato usato? Il gasè un gas nervino: sotto questa etichetta si collocano tutti gli aggressivi chimici volatili che hanno effetto letale. Ilfa parte di questa famiglia ed è stato classificato come arma chimica di distruzione di massa, si presenta come un vapore inodore e incolore. L'intossicazione può avvenire per inalazione o attraverso contatto cutaneo e colpisce il sistema nervoso, come gli altri agenti nervini. Più volte è stato utilizzato come arma di guerra, ricordiamo uno dei suoi usi più recenti: nel 1995 venne impiegato da una setta religiosa ...

